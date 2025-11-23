Tej Pratap: लालू के लाल तेज प्रताप चुनाव हारने के बाद बन गए ब्लॉगर, लॉन्च किया नया यूट्यूब चैनल

डिजिटल डेस्क, पटना। बिहार चुनाव में हार के बाद अब लालू यादव के बड़े बेटे तेज प्रताप अब नए अंदाज में नजर आ रहे हैं। बिहार विधानसभा चुनाव में उन्होंने जनशक्ति जनता दल नाम की अपनी पार्टी बनाई है। राजद चीफ लालू यादव के बड़े बेटे तेज प्रताप फिर से ब्लॉगर बन गए हैं।

महुआ सीट से लड़ने वाले तेज प्रताप चुनाव हार गए। वे तीसरे नंबर पर रहे। उनकी पार्टी के भी सभी प्रत्याशियों की हार हुई। 14 नवंबर को बिहार चुनाव के नतीजे आए और 17 नवंबर को तेज प्रताप ने नया यूट्यूब चैनल बनाया है। जिसका नाम 'TY VLOG'है।

चैनल के पहले वीडियो में उन्होंने डेयरी मिल्क प्रोडक्शन फैक्ट्री के बारे में बताया है। जिसमें दूध की पैकेजिंग, प्रोसेसिंग और तैयार होने की पूरी प्रक्रिया को सरल अंदाज में पेश किया है।

जिसे 50 हजार से ज्यादा लोग देख चुके हैं और साढ़े 3 हजार से ज्यादा लाइक्स हैं। यूजर्स उनके इस अंदाज को खूब पसंद कर रहे हैं।

तेज प्रताप सोशल मीडिया पर छाए रहते हैं। इससे पहले भी उनके वीडियो और रील्स वायरल हो चुके हैं और अब चुनाव से फुर्सत पाने के बाद अपना नया ब्लॉगिंग चैनल शुरू किया है।

आपको बता दें बिहार चुनाव के दौरान ही उन्हें केंद्र सरकार की तरफ से वाईप्लस सिक्योरिटी मिली है। पिछली महागठबंधन की सरकार में वे वन पर्यावरण मंत्री थे।

पहली बार 2015 में राजद प्रत्याशी के रूप में महुआ की सीट से जीते थे और फिर बिहार सरकार में स्वास्थ्य मंत्री बने थे।