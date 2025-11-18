रोहिणी के समर्थन में तेज प्रताप बड़ा का बयान, पीएम मोदी- अमित शाह और बिहार सरकार से मांगी मदद

डिजिटल डेस्क, पटना। बिहार की राजनीति में इन दिनों लालू परिवार की खूब चर्चा हो रही है। रोहिणी यादव के द्वारा तेजस्वी यादव और संजय यादव पर लगाए गए आरोपों के बाद राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद के बड़े बेटे तेज प्रताप यादव मंगलवार को अपनी बहन रोहिणी आचार्य के सपोर्ट में सामने आए।

रोहिणी आचार्य के समर्थन में तेज प्रताप ने केंद्र और बिहार सरकार से बड़ी अपील की है। उन्होंने कहा कि अगर उनके माता-पिता का किसी भी तरह का मेंटल हैरेसमेंट हुआ है, तो इसकी जांच होनी चाहिए। मेंटल हैरेसमेंट की जांच हो लालू यादव के बड़े बेटे और बिहार सरकार के पूर्व मंत्री तेज प्रताप यादव ने अपने X हैंडल पर एक पोस्ट में अपनी बहन रोहिणी आचार्य के समर्थन में अपनी भावनाएं जाहिर की और परिवार का ऐसी स्थिति के लिए 'जयचंद' को जिम्मेदार ठहराया।