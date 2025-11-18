Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    रोहिणी के समर्थन में तेज प्रताप बड़ा का बयान, पीएम मोदी- अमित शाह और बिहार सरकार से मांगी मदद

    By Nishant Bharti Edited By: Nishant Bharti
    Updated: Tue, 18 Nov 2025 06:28 PM (IST)

    पटना से, लालू परिवार आजकल चर्चा में है। रोहिणी यादव के आरोपों के बाद, तेज प्रताप यादव अपनी बहन रोहिणी आचार्य के समर्थन में आए। तेज प्रताप ने केंद्र और बिहार सरकार से अपील की कि उनके माता-पिता को किसी भी तरह की मानसिक प्रताड़ना हुई है तो इसकी जांच हो। उन्होंने पीएम मोदी और अमित शाह से भी जांच करने का आग्रह किया।

    prefferd source google
    Hero Image

    तेजप्रताप यादव(फाइल फोटो)

    डिजिटल डेस्क, पटना। बिहार की राजनीति में इन दिनों लालू परिवार की खूब चर्चा हो रही है। रोहिणी यादव के द्वारा तेजस्वी यादव और संजय यादव पर लगाए गए आरोपों के बाद राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद के बड़े बेटे तेज प्रताप यादव मंगलवार को अपनी बहन रोहिणी आचार्य के सपोर्ट में सामने आए।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    रोहिणी आचार्य के समर्थन में तेज प्रताप ने केंद्र और बिहार सरकार से बड़ी अपील की है। उन्होंने कहा कि अगर उनके माता-पिता का किसी भी तरह का मेंटल हैरेसमेंट हुआ है, तो इसकी जांच होनी चाहिए।

    मेंटल हैरेसमेंट की जांच हो

    लालू यादव के बड़े बेटे और बिहार सरकार के पूर्व मंत्री तेज प्रताप यादव ने अपने X हैंडल पर एक पोस्ट में अपनी बहन रोहिणी आचार्य के समर्थन में अपनी भावनाएं जाहिर की और परिवार का ऐसी स्थिति के लिए 'जयचंद' को जिम्मेदार ठहराया।

    उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और बिहार सरकार से यह भी कहा कि वे जांच करें कि क्या उनके माता-पिता को किसी भी तरह का मेंटल हैरेसमेंट हुआ है।

    समाचार एजेंसी पीटीआई के इनपुट के साथ