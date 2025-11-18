Language
    तेज प्रताप ने लगाया बड़ा आरोप- लालू-राबड़ी का हो रहा मानसिक उत्पीड़न.. केंद्र सरकार से मांगी मदद

    By Radha Krishna Edited By: Radha Krishna
    Updated: Tue, 18 Nov 2025 03:43 PM (IST)

    राजद नेता तेज प्रताप यादव ने लालू प्रसाद यादव और राबड़ी देवी के मानसिक उत्पीड़न का आरोप लगाया है। उन्होंने केंद्र सरकार से हस्तक्षेप करने और अपने माता-पिता को सुरक्षा प्रदान करने की मांग की है। तेज प्रताप ने राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री से मुलाकात करने की बात भी कही है।

    तेज प्रताप केंद्र सरकार और बिहार सरकार की जांच की मांग

    डिजिटल डेस्क, पटना। बिहार चुनाव में मिली करारी हार के बाद आरजेडी के भीतर छिड़ा विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है। इस राजनीतिक संकट के बीच अब पूर्व मंत्री तेज प्रताप यादव खुलकर सामने आ गए हैं। उन्होंने दावा किया है कि उनके माता-पिता लालू प्रसाद यादव और राबड़ी देवी का 'मानसिक उत्पीड़न' हो रहा है। तेज प्रताप ने केंद्र सरकार और बिहार सरकार से इसकी जांच कराने की मांग की है।

    राबड़ी आवास में कथित बदसलूकी के मामले ने विवाद को और हवा दे दी है। तेज प्रताप ने सीधे तौर पर नाम लिए बिना तेजस्वी यादव के करीबी माने जाने वाले संजय यादव और रमीज खान को जिम्मेदार ठहराया।

    उन्होंने चेतावनी भरे अंदाज में कहा कि वह सभी 'जयचंदों को जमीन में दफन कर देंगे।' सोशल मीडिया पर उनकी बहन रोहिणी आचार्या भी इन दोनों के खिलाफ बयान दे चुकी हैं।

    मंगलवार को तेज प्रताप ने एक्स पर लिखा, 'हम किसी भी हालत में अपनी बहन का अपमान बर्दाश्त नहीं करेंगे। जयचंदों को इस दुर्व्यवहार का परिणाम चुकाना पड़ेगा। रोहिणी दीदी के साथ जो घटना हुई, उसने दिल दहला दिया है। मेरे साथ जो हुआ, वह सह गया, लेकिन बहन के अपमान को सहन नहीं किया जाएगा।' उन्होंने कहा कि परिवार पर हमला करने वालों को बिहार की जनता कभी माफ नहीं करेगी।

    गौरतलब है कि चुनावी नतीजों के बाद लालू परिवार में कलह खुलकर सामने आई थी।

    रोहिणी आचार्या ने आरोप लगाया था कि राबड़ी आवास में उनके साथ बदसलूकी की गई, जिसके बाद उन्होंने राजनीति छोड़ने और परिवार से दूरी बनाने की बात कही थी।

    हालांकि बाद में उन्होंने स्पष्ट किया कि उनकी नाराजगी केवल तेजस्वी यादव से है, जबकि लालू–राबड़ी व अन्य बहनें उनके साथ हैं।

    तेज प्रताप के आरोपों के बाद परिवार के भीतर का तनाव और बढ़ गया है, जबकि पार्टी नेतृत्व ने अब तक इस विवाद पर चुप्पी साध रखी है।