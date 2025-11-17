Bihar Teacher Transfer: नवंबर अंत तक होगा 1290 शिक्षकों का ट्रांसफर, इनको मिलेगी प्राथमिकता

जागरण संवाददाता, पटना। आदर्श अचार संहिता खत्म होने के बाद जिले के शिक्षकों का स्थानांतरण को लेकर जिला शिक्षा कार्यालय ने तैयारी शुरू कर दी है। नवंबर के अंतिम सप्ताह तक जिले में प्राप्त आवेदन के आधार पर शिक्षकों को स्कूल आवंटित कर दिया जाएगा।

जिला शिक्षा कार्यालय ने 1290 की शिक्षकों सूची तैयार की है। जिनको जिले के विभिन्न स्कूलों में स्थानांतरण किया जाएगा। इनमें 220 वैसे शिक्षक हैं, जो कैंसर पीडि़त, किडनी रोग, ह्रदय रोग, लीवर की बीमारी और दिव्यांग हैं। स्थानांतरण नियमावली के अनुसार सबसे पहले गंभीर बीमारी और दिव्यांग शिक्षकों का स्थानांतरण किया जाएगा। इन सभी शिक्षकों का स्थानांतरण अक्टूबर में ही होना था, लेकिन आचार संहिता लागू होने के बाद स्थानांतरण पर रोक लग गया। जिला शिक्षा पदाधिकारी साकेत रंजन ने बताया कि शिक्षकों का स्थानांतरण प्रक्रिया जल्द शुरू होगी। पीयू ने 20 अतिथि शिक्षकों का सेवा नवीनीकरण किया दूसरी ओर, पटना विश्वविद्यालय ने 20 अतिथि सहायक शिक्षकों की सेवा नवीनीकरण कर दिया है। इन सहायक प्राध्यापकों को 11 माह के लिए सेवा नवीनीकरण की गई है। विश्वविद्यालय के समाजशास्त्र विषय में तीन, इकोनॉमिक्स में पांच, फिजिक्स में सात और जियोग्राफी में पांच अतिथि शिक्षकों की सेवा नवीनीकरण की गई है।

जुलाई में पटना विश्वविद्यालय अतिथि प्राध्यापक मोर्चा ने सेवा नवीनीकरण की मांग को लेकर विश्वविद्यालय के तत्कालीन कुलपति अजय कुमार सिंह के समक्ष विश्वविद्यालय मुख्यालय में आमरण शुरू किया और मांगों को लेकर पूर्व कुलपति और कुलसचिव को ज्ञापन भी सौंपा था। आठ विषयों में 32 अतिथि सहायक प्राध्यापकों की सेवा वंचित कर दिया गया था।

अतिथि प्राध्यापक मोर्चा ने विश्वविद्यालय प्रशासन पर एक साजिश तहत अतिथि सहायक प्राध्यापकों को नवीनीकरण से वंचित करने का आरोप लगाया था। अतिथि प्राध्यापक मोर्चा ने राज्यपाल और विश्वविद्यालय प्रशासन को धन्यवाद देते हुए इंसाफ करने पर खुशी जाहिर की है।