    दो टीचर की लव स्‍टोरी: शिक्ष‍िका को क्‍यों पहुंचना पड़ गया पुल‍िस स्‍टेशन? पटना की घटना

    By Nagendra Kumar Singh Edited By: Vyas Chandra
    Updated: Sun, 07 Dec 2025 10:00 PM (IST)

    Patna Crime: जिले के मसौढ़ी में एक विशि‍ष्‍ट शि‍क्षि‍का को माहौल बिगड़ने की आशंका में दो टीचर की लव स्‍टोरी की श‍िकायत करना महंगा पड़ गया। स्‍थ‍ित‍ि ऐ ...और पढ़ें

    शिकायत करनेवाली शि‍क्ष‍िका की प‍िटाई। सांकेत‍िक तस्‍वीर

    संवाद सहयोगी, मसौढ़ी (पटना)। मसौढ़ी के एक प्राथमिक विद्यालय की विश‍िष्‍ट शिक्षका (Special Educator) को अपने ही स्‍कूल के एक शिक्षक और पास के स्‍कूल की अव‍िवाहित शिक्षि‍का के बीच प्रेम प्रसंग की शिकायत करना महंगा पड़ गया। 

    नाराज शिक्ष‍िक ने क्‍लासरूम में घुसकर ही शिकायत करनेवाली टीचर की पिटाई कर दी। मामले में अब पुलिस की एंट्री हो गई है। पिटाई से आहत विश‍िष्‍ट श‍िक्षि‍का ने थाने में आवेदन देकर इसकी शिकायत की है। पुलिस तफ्तीश में जुट गई है। 

    आसपास के स्‍कूलों में तैनात हैं शिक्षक-शि‍क्ष‍िका

    जानकारी के मुताबिक प्रखंड के एक प्राथमिक विद्यालय के एक शिक्षक और पास के ही एक विद्यालय की एक अविवाहिता शिक्षिका के बीच काफी दिनों से प्रेम प्रसंग चल रहा है। दोनों के प्‍यार के चर्चे आम हैं। 

    शिक्ष‍िका स्‍कूल अवध‍ि में भी अपने चहेते शिक्षक के स्‍कूल में पहुंच कर उनसे मिलती थी। कानोकान सबको मामले का पता चल गया। स्‍कूल पहुंचकर शि‍क्षक के साथ गप्‍पे लड़ाते कई बार देखने के बाद विश‍िष्‍ट शिक्ष‍िका ने प्र‍िंंसिपल तक यह खबर पहुंचा दी। 

    कहा कि इससे बच्‍चों पर बुरा असर पड़ रहा है। स्‍कूल का माहौल खराब हो सकता है। प्रिंसिपल ने शिक्षक को तलब किया और जमकर फटकार लगाई।

    प्रेमी को लगी फटकार तो प्रेमिका हुई आपे से बाहर 

    कहा कि आपकी इस हरकत से बच्‍चों पर बुरा असर पड़ रहा है। यह बात उस शिक्षक ने अपनी प्रेमिका को बताई। फिर क्‍या था, गुस्‍से में वह शिक्ष‍िका शिकायत करने वाली विशिष्‍ट शिक्ष‍िका के कक्ष में दनदनाते हुए घुस गई। उस समय वे बच्‍चों को पढ़ा रही थीं। 

    अविवाह‍ित शिक्षि‍का ने विश‍िष्‍ट शिक्ष‍िका के बाल पकड़े और जमकर पिटाई कर दी। इस घटना से हंगामा मच गया। किसी तरह दोनों को अलग किया गया। इसके बाद विश‍िष्‍ट शिक्ष‍िका ने मामले की शिकायत थाने में की है। पुलिस ने बताया कि मामले की छानबीन की जा रही है।