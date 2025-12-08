कब पूरा होगा ताजपुर-बख्तियारपुर गंगा पुल का निर्माण? CS प्रत्यय अमृत बोले- धीमी प्रगति स्वीकार्य नहीं

राज्य ब्यूरो, पटना। ताजपुर-बख्तियारपुर गंगा पुल निर्माण की उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक के दौरान मुख्य सचिव प्रत्यय अमृत ने निर्माणाधीन सभी स्ट्रक्चर्स पर जल्द और लगातार काम करने का निर्देश दिया। उन्होंने कहा कि कार्य की धीमी प्रगति किसी भी परिस्थिति में स्वीकार्य नहीं होगी। इस परियोजना की निगरानी के प्रत्येक सोमवार को मुख्य सचिव की अध्यक्षता में होनेवाली बैठक होगी।

सोमवार को हुई बैठक में संबंधित विभागों को परियोजना का साप्ताहिक प्रोग्राम तैयार करने का निर्देश दिया गया, जिसमें परियोजना से जुड़ी चुनौतियां, समय-सीमा, लक्ष्य एवं कार्ययोजना का विस्तृत विवरण शामिल रहेगा। मुख्य सचिव ने कहा कि यह परियोजना मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की इस प्रतिबद्धता से प्रेरित है कि राज्य के किसी भी क्षेत्र से राजधानी पटना आने में अधिकतम पांच घंटे का समय लगे। ताजपुर-बख्तियारपुर गंगा पुल के पूर्ण निर्माण के बाद महात्मा गांधी और राजेंद्र सेतु पर ट्रैफिक का दबाव कम होगा, साथ ही ओडिशा के पाराद्वीप से नेपाल तक का आवागमन भी सुगम हो जाएगा।

उन्होंने कहा कि यह परियोजना न केवल क्षेत्रीय संपर्क को मजबूत करेगी, बल्कि पूरे प्रदेश के आर्थिक एवं सामाजिक विकास को नई दिशा प्रदान करेगी। बैठक में पथ निर्माण विभाग के सचिव डॉ. संदीप कुमार आर. पुडकलकट्टी, बीएसआरडीसीएल के प्रबंध निदेशक शीर्षत कपिल अशोक और विभाग के अन्य पदाधिकारीगण मौजूद रहे। एक अन्य बैठक में मुख्य सचिव ने नॉर्थ कोयल जलाशय परियोजना की प्रगति को लेकर हरेक सोमवार होने वाली मुख्य सचिव की अध्यक्षता में होने वाली समीक्षा बैठक में जल संसाधन विभाग के प्रधान सचिव संतोष कुमार मल्ल ने बताया कि राइट मेन कैनाल के मार्ग में आने वाले 595 पोल्स तथा एक ट्रांसफार्मर को शिफ्ट किया जा चुका है।