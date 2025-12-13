AIG प्रशांत कुमार के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर करेगी SUV, आय से अधिक संपत्ति से जुड़ा है मामला

राज्य ब्यूरो, पटना। तिरहुत प्रमंडल, मुजफ्फरपुर के तत्कालीन सहायक निबंधन महानिरीक्षक (एआईजी) प्रशांत कुमार के विरुद्ध दर्ज आय से अधिक संपत्ति मामले की प्राथमिकी को निरस्त करने के पटना हाईकोर्ट के आदेश को विशेष निगरानी इकाई (एसवीयू) सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देगी।

एसवीयू ने उच्च न्यायालय द्वारा पारित न्यायादेश पर असंतोष व्यक्त करते हुए सुप्रीम कोर्ट में विशेष अनुमति याचिका (एसएलपी) दायर करने का निर्णय लिया है। भ्रष्ट अधिकारियों पर हुई प्राथमिकी को उच्च न्यायालय के स्तर पर रद किए जाने का दस दिन के अंदर यह दूसरा मामला है। इसके पूर्व बिहार प्रशासनिक सेवा की अधिकारी श्वेता मिश्रा के विरुद्ध दर्ज प्राथमिकी को भी उच्च न्यायालय ने रद कर दिया था।