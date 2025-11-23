Language
    औरंगाबाद के उत्पाद अधीक्षक के ठिकानों पर एसवीयू का छापा, 1.58 करोड़ की अवैध संपत्ति का आरोप

    By Sunil RaajEdited By: Nishant Bharti
    Updated: Sun, 23 Nov 2025 12:26 PM (IST)

    बिहार में विधानसभा चुनाव के बाद जांच एजेंसियां सक्रिय हो गई हैं। एसवीयू ने औरंगाबाद के उत्पाद अधीक्षक अनिल कुमार आजाद के ठिकानों पर छापा मारा है। उन पर 1.58 करोड़ रुपये की अवैध संपत्ति अर्जित करने का आरोप है। पटना स्थित आवास से जमीन में निवेश के दस्तावेज बरामद हुए हैं। एसवीयू की कार्रवाई औरंगाबाद, जहानाबाद और पटना में जारी है।

    Hero Image

     उत्पाद अधीक्षक के ठिकानों पर एसवीयू का छापा

    राज्य ब्यूरो,पटना। बिहार विधानसभा के चुनाव समाप्त होने के बाद प्रदेश की जांच एजेंसियां एक बार फिर सक्रिय हो गई है। रिश्वतखोर सरकारी सेवकों के साथ ही पद का दुरुपयोग कर अवैध संपत्ति अर्जित करने वाले सरकारी अधिकारी और कर्मचारियों के खिलाफ एक बार फिर छापामारी अभियान शुरू हो गया है। 

    इसी कड़ी में विशेष निगरानी इकाई (एसवीयू) ने रविवार को बड़ी कार्रवाई करते हुए औरंगाबाद के उत्पाद अधीक्षक अनिल कुमार आजाद के ठिकानों पर छापा मारा है। 

    औरंगाबाद उत्पाद अधीक्षक पर आरोप है कि विभिन्न सरकारी पदों पर रहते हुए इन्होंने अपने पद का दुरुपयोग कर एक करोड़ 58 लाख, 45 हजार 888 रुपये की अवैध संपत्ति अर्जित की है। 

    आय से अधिक संपत्ति अर्जन करने का मामला

    पुख्ता जानकारी जुटाने के बाद विशेष निगरानी इकाई ने अनिल कुमार आजाद के खिलाफ आय से अधिक संपत्ति अर्जन के साथ अन्य कई धाराओं में मुकदमा दर्ज किया। इसके बाद कोर्ट से इनकी परिसरों की तलाशी का वारंट प्राप्त किया। 

    कोर्ट की अनुमति मिलने के बाद रविवार को विशेष निगरानी इकाई की टीमों ने अनिल कुमार आजाद के औरंगाबाद, जहानाबाद के अलावा पटना में इनके आफिस और आवास में एक साथ दबिश दी। 

    जमीन में निवेश के कुछ दस्तावेज बरामद

    पटना में आजाद के शिवपुरी स्थित राम निकुंज, तीन मानस मार्ग आवास पर छापेमारी की कार्रवाई चल रही है। सूत्रों की माने तो अब तक की कार्रवाई में आजाद के ठिकानों से जमीन में निवेश के कुछ दस्तावेज, कुछ बैंक पासबुक के साथ अन्य महत्वपूर्ण दस्तावेज बरामद किए गए हैं। 

    फिलहाल औरंगाबाद, जहानाबाद और पटना में एसवीयू की कार्रवाई जारी है। अनिल कुमार आजाद के ठिकानों से और भी महत्वपूर्ण जानकारी हासिल होने की जानकारी सूत्र दे रहे हैं।