Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    पटना एयरपोर्ट पर पकड़ी गई संदिग्ध महिला, गुड़िया और माचिस की डिब्बी बरामद

    By Vidya Sagar Edited By: Rajat Mourya
    Updated: Wed, 08 Oct 2025 09:50 PM (IST)

    पटना एयरपोर्ट पर सुरक्षा एजेंसियों ने तीन दिनों से घूम रही एक संदिग्ध महिला को पकड़ा। महिला के पास से तीन मोबाइल फोन, पूजन सामग्री, गुड़िया और माचिस की डिब्बी बरामद हुई है। पूछताछ में संतोषजनक जवाब न मिलने पर उसे पुलिस के हवाले कर दिया गया। पुलिस महिला की पहचान और मकसद की जांच कर रही है।

    prefferd source google
    Hero Image

    जागरण संवाददाता, पटना। पटना एयरपोर्ट पर बुधवार को सुरक्षा एजेंसियों में उस वक्त हड़कंप मच गया, जब सीआइएसएफ के जवानों ने तीन दिनों से परिसर में घूम रही एक संदिग्ध महिला को पकड़ लिया। महिला की पहचान श्रुति शर्मा के रूप में हुई है, जो गदर्नीबाग थाने के झुनझुनमहल इलाके की रहने वाली बताई जा रही है।

    सूत्रों के अनुसार, महिला पिछले तीन दिनों से अराइवल सेक्शन के आसपास लगातार देखी जा रही थी। उसकी संदिग्ध गतिविधियों को देखते हुए सीसीटीवी फुटेज की निगरानी की गई, जिसके बाद बुधवार को सीआइएसएफ जवानों ने उसे रोककर पूछताछ की। पूछताछ में महिला कोई संतोषजनक जवाब नहीं दे सकी।

    तलाशी के दौरान उसके पास से तीन मोबाइल फोन, पूजन सामग्री, एक गुड़िया और माचिस की डिब्बी बरामद की गई। बरामद सामानों को देखते हुए सुरक्षा एजेंसियों ने मामला गंभीर माना और महिला से विस्तृत पूछताछ शुरू की।

    जानकारी के मुताबिक, सीआईएसएफ ने तुरंत खुफिया विभाग और अन्य जांच एजेंसियों को इसकी सूचना दी। इसके बाद एयरपोर्ट अथॉरिटी ने पिछले तीन दिनों की सीसीटीवी फुटेज खंगालनी शुरू कर दी है ताकि महिला की हर गतिविधि की बारीकी से जांच की जा सके।

    पूछताछ के बाद सीआइएसएफ ने महिला को एयरपोर्ट थाने के हवाले कर दिया है। फिलहाल स्थानीय पुलिस उसकी पहचान और पृष्ठभूमि की पुष्टि में जुटी है। पुलिस यह भी जांच कर रही है कि महिला एयरपोर्ट परिसर में लगातार तीन दिनों तक क्या कर रही थी और उसका उद्देश्य क्या था।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें