अभिनेत्री सुष्मिता सेन पहुंची पटना, लिट्टी-चोखा के साथ चंपारण मीट का लिया स्वाद

जागरण संवाददाता, पटना। बॉलीवुड अभिनेत्री सह मिस यूनिवर्स रहीं सुष्मिता सेन रविवार को कंकड़बाग मेन रोड स्थित पीएनजी ज्वेलर्स के शुभारंभ समारोह में पहुंची।

इस बीच उन्होंने लिट्टी-चोखा के साथ चंपारण मटन का स्वाद लिया। उन्होंने कहा कि मुझे बिहार की संस्कृति और व्यंजन दोनों बहुत पसंद हैं।

सुष्मिता सेन ने आगे कहा कि यहां के लोग बहुत प्यारे हैं। एक ओर मंदिर की घंटियां तो दूसरी ओर मस्जिद की अजान इसकी खूबसूरती बढ़ाती है।

यहां के लोगों से उन्हें बहुत प्यार मिला लेकिन वे शोर नहीं मचाते। पूर्व में मेरे स्टाफ रहे साथी के बुलावे पर मैं यहां आईं हूं और बहुत खुश हूं।

इस मौके पर मंत्री रामकृपाल यादव, विधायक संजय गुप्ता आदि मौजूद थे। 4000 स्क्वायर फीट का यह पीएनजी का फ्लैगशिप स्टोर है। अभिनेत्री की एक झलक पाने के लिए मुख्य मार्ग पर प्रशंसकों की भीड़ देखी गई।

सुष्मिता ने कहा कि मुझे बिहार आकर मुझे बहुत खुशी मिलती है। उन्होंने कहा कि इस शहर का दिल बहुत बड़ा है। उन्होंने पीएनजी ज्वेलर्स के उद्घाटन पर सभी आए हुए लोगों को धन्यवाद कहा है।

उन्होंने कहा कि पटना में अब नई परंपरा आ चुकी है। उन्होंने कहा कि ज्वेलरी मेरे लिए इन्वेस्टमेंट है। उन्होंने कहा कि सोने का दाम लगातार बढ़ रहा है, इसलिए सोना खरीदिए और पहनिए।



