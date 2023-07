Bihar: सुशील मोदी बोले- लालू परिवार के आधा दर्जन लोग भ्रष्टाचार में लिप्त, तेजस्वी को लेकर कह दी ये बात

Bihar Politics सुशील मोदी ने कहा कि तेजस्वी यादव ने न पढ़ाई पूरी की न कोई नौकरी की और न ही उनके माता-पिता के पास कोई पुश्तैनी संपत्ति थी। ऐसे में उन्हें बताना चाहिए कि वे 33 वर्ष की उम्र में 52 बहुमूल्य संपत्ति के मालिक कैसे बन गए? पटना में 750 करोड़ रुपये का जो बहुमंजिला मॉल बनवा रहे थे उसके लिए इतने पैसे कहां से आए?

तेजस्वी सहित लालू परिवार के आधा दर्जन लोग भ्रष्टाचार में लिप्त: सुशील मोदी

Your browser does not support the audio element.

राज्य ब्यूरो, पटना: राज्यसभा सदस्य और सूबे के पूर्व उपमुख्यमंत्री सुशील मोदी ने कहा कि, राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद (Lalu Prasad Yadav) ने गरीबों-पिछड़ों को गुमराह कर सत्ता पाई और उसका दुरुपयोग केवल संपत्ति बनाने में किया। उनका परिवार देश के सर्वाधिक भ्रष्ट राजनीतिक परिवारों में है। इससे बिहार शर्मसार है। तेजस्वी पर तीखा हमला उन्होंने कहा कि तेजस्वी यादव ने न पढ़ाई पूरी की, न कोई नौकरी की और न ही उनके माता-पिता के पास कोई पुश्तैनी संपत्ति थी। ऐसे में उन्हें बताना चाहिए कि वे 33 वर्ष की उम्र में 52 बहुमूल्य संपत्ति के मालिक कैसे बन गए? रेलवे में नौकरी के बदले जिन लोगों की करोड़ों रुपये की कीमती जमीन एके इन्फो सिस्टम प्राइवेट लिमिटेड के नाम लिखवाई गई, उस कंपनी को तेजस्वी यादव ने मात्र एक लाख रुपये में कैसे खरीद ली? मॉल के लिए पैसे कहां से आए? तेजस्वी यादव पटना के सगुना मोड़ इलाके में 750 करोड़ रुपये का जो बहुमंजिला मॉल बनवा रहे थे, उसके लिए इतने पैसे कहां से आए? उनके पिता लालू प्रसाद चारा घोटाला के चार मामलों में सजायाफ्ता हैं और मां राबड़ी देवी सहित परिवार के आधा दर्जन लोग भ्रष्टाचार के मामलों में आरोपित हैं। उनमें से किसी को न्यायालय ने आरोप मुक्त नहीं किया।

Edited By: Mohammad Sameer