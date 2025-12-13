विधि संवाददाता, पटना। पटना हाई कोर्ट ने सिवान जिले के बहुचर्चित हत्या मामले में निचली अदालत द्वारा दी गई उम्रकैद की सजा को रद करते हुए आरोपी मुकेश पाल को संदेह का लाभ देते हुए बरी कर दिया है।

न्यायाधीश बिबेक चौधरी और न्यायाधीश डॉ. अंशुमान की खंडपीठ ने अभियोजन साक्ष्यों में गंभीर विरोधाभास और जांच में खामियों को आधार बनाते हुए यह फैसला सुनाया।

मामला भगवानपुर हाट थाना कांड संख्या 59/2015 से जुड़ा है, जिसमें 2 अप्रैल 2015 को संजीव कुमार की गोली लगने से मौत हो गई थी। इस मामले में मुकेश पाल जेल में बंद था।

सिवान स्थित ट्रायल कोर्ट ने 07.06.2019 को मुकेश पाल को भारतीय दंड संहिता की धारा 302 और आर्म्स एक्ट की धारा 27 के तहत दोषी ठहराते हुए आजीवन कारावास की सजा दी थी।

ट्रायल कोर्ट के फैसले को दी गई थी चुनौती

इस फैसले को चुनौती देते हुए आरोपी ने हाई कोर्ट में अपील दायर की थी। याचिकाकर्ता के अधिवक्ता प्रतीक मिश्रा और शिवजी मिश्रा ने कोर्ट को बताया कि प्राथमिकी में कथित प्रत्यक्षदर्शियों का उल्लेख नहीं है और उनके बयान दर्ज करने में अनावश्यक देरी हुई।