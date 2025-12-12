'जब तक JDU या BJP अवसरवादी तिवारी बाबा को...', राबड़ी देवी के मुंहबोले भाई ने शिवानंद पर कसा तंज

डिजिटल डेस्क, पटना। राबड़ी देवी के मुंहबोले भाई सुनील सिंह ने बिना नाम लिए एक बार फिर से शिवानंद तिवारी पर बड़ा हमला किया है। उन्होंने शिवानंद तिवारी को अवसरवादी नेता बताया है। विगत दिनों राजद के पूर्व राष्ट्रीय उपाध्यक्ष शिवानंद तिवारी ने विपक्ष के नेता तेजस्वी यादव (Tejashwi Yadav) पर निशाना साधा था, उन्होंने कहा था कि वे विधानसभा चुनाव में पराजय के बाद पलायन न करें, बल्कि सहयोगियों के साथ बैठें। उनका मनोबल बढ़ाएं।

शिवानंद तिवारी ने तंज कसते हुए यह भी कहा था कि साहब लोग मंत्री को वही सुनाते हैं जो उनको अच्छा लगता है। संजय यादव और जगदानंद- दोनों ने तेजस्वी की आंखों पर पट्टी बांध दी थी। खूब हरियाली दिखाई।