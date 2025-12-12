Language
    'जब तक JDU या BJP अवसरवादी तिवारी बाबा को...', राबड़ी देवी के मुंहबोले भाई ने शिवानंद पर कसा तंज

    By Piyush Pandey Edited By: Piyush Pandey
    Updated: Fri, 12 Dec 2025 04:09 PM (IST)

    राबड़ी देवी के मुंहबोले भाई ने शिवानंद तिवारी पर तंज कसा है। उन्होंने शिवानंद तिवारी को अवसरवादी बाबा कहा है। इस बयान ने बिहार की राजनीति में चर्चाओं ...और पढ़ें

    Hero Image

    सुनील सिंह ने कसा तंज। (फोटो- सोशल मीडिया)

    डिजिटल डेस्क, पटना। राबड़ी देवी के मुंहबोले भाई सुनील सिंह ने बिना नाम लिए एक बार फिर से शिवानंद तिवारी पर बड़ा हमला किया है। उन्होंने शिवानंद तिवारी को अवसरवादी नेता बताया है।

    विगत दिनों राजद के पूर्व राष्ट्रीय उपाध्यक्ष शिवानंद तिवारी ने विपक्ष के नेता तेजस्वी यादव (Tejashwi Yadav) पर निशाना साधा था, उन्होंने कहा था कि वे विधानसभा चुनाव में पराजय के बाद पलायन न करें, बल्कि सहयोगियों के साथ बैठें। उनका मनोबल बढ़ाएं।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    शिवानंद तिवारी ने तंज कसते हुए यह भी कहा था कि साहब लोग मंत्री को वही सुनाते हैं जो उनको अच्छा लगता है। संजय यादव और जगदानंद- दोनों ने तेजस्वी की आंखों पर पट्टी बांध दी थी। खूब हरियाली दिखाई।

    अब तेजस्वी यादव पर किए गए हमले पर सुनील कुमार ने सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए निशाना साधा है। उनके इस बयान से बिहार का सियासी पारा फिर से हाई होने का अनुमान है।

     

    सुनील कुमार ने फेसबुक पर लिखा कि तथाकथित अवसरवादी तिवारी बाबा को जब तक JDU या BJP कुछ बनाने का आश्वासन नहीं देगा, तब तक ये RJD के विरुद्ध रूदाली विलाप करते रहेंगे।

    बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के परिणाम आने के बाद से राजद के पूर्व राष्ट्रीय उपाध्यक्ष शिवानंद तिवारी लगातार तेजस्वी यादव पर हमलावर हैं। शिवानंद तिवारी ने विधानसभा चुनाव में पार्टी की हार के लिए विपक्ष के नेता तेजस्वी यादव (Tejashwi Yadav) को जिम्मेदार ठहराया था।

    यह भी पढ़ें- Bihar Politics: शिवानंद तिवारी की तेजस्वी यादव को सलाह, विदेश से लौटें और राज्य का भ्रमण करें