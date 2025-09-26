बिहार कृषि विवि के कुलपति पर सुधाकर ने लगाए अनियमितता और भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप

राज्य ब्यूरो, पटना। राजद के किसान प्रकोष्ठ के राष्ट्रीय अध्यक्ष सुधाकर सिंह द्वारा शुक्रवार को सबौर स्थित बिहार कृषि विश्वविद्यालय के कुलपति डा. दुनिया राम सिंह पर नियुक्ति, वित्तीय लेन-देन एवं प्रबंधन से जुड़े गंभीर अनियमितताओं और भ्रष्टाचार के आरोप लगाए गए। उन्होंने कहा कि कृषि विभाग द्वारा इस संबंध में दो बार जांच समिति गठित की जा चुकी है, परंतु इसके बावजूद नियमों और सरकारी आदेशों की खुलेआम अवहेलना करते हुए अनेक आपत्तिजनक कार्य किए गए।

सुधाकर बक्सर के सांसद हैं और महागठबंधन की सरकार में कृषि मंत्री हुआ करते थे। उनका दावा है कि विश्वविद्यालय में कई स्तर पर अनियमितताएं हुई हैं। इन सभी मामलों ने बिहार कृषि विश्वविद्यालय की साख पर गंभीर प्रश्नचिह्न खड़ा कर दिया है। भ्रष्टाचार और पक्षपात की इन घटनाओं ने शिक्षा एवं अनुसंधान जैसे पवित्र क्षेत्र को कलंकित किया है। जनहित और कृषि विश्वविद्यालय की साख का हवाला देते हुए उन्होंने इन सभी मामलों की उच्च-स्तरीय जांच एवं कठोर कार्रवाई की मांग की है।