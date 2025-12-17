बिहार के स्कूलों में हिंसक झड़प: चोरी को लेकर भिड़ीं छात्राएं तो गेंद लगने पर छात्रों के बीच मारपीट, 19 घायल

जागरण टीम, पटना। नवादा व गोपालगंज में अलग-अलग मामूली कारणों से नाबालिग छात्राओं व छात्रों के दो गुटों में जमकर मारपीट की घटनाओं ने विद्यालय प्रबंधन, प्रशासन व अभिभावकों को झकझोर दिया है। दोनों जिलों में हुई झड़प में कुल 19 छात्र-छात्राएं घायल हुई हैं। घायलों में नवादा के हिसुआ बाजार के सरकारी मिडिल स्कूल की आठ छात्राएं और गोपालगंज के उचकागांव प्रखंड क्षेत्र के बलेसरा स्थित जवाहर नवोदय विद्यालय के 11 छात्र शामिल हैं।

छात्रों के बीच मारपीट के दौरान बीच-बचाव में कुछ शिक्षकों को भी चोट लगी है। राहत की बात यह है कि घायल हुए अधिकतर छात्र व छात्रा सुरक्षित हैं। मात्र एक छात्रा की स्थिति गंभीर बताई गई है। दोनों मामले लिखित तौर पर थाने तक नहीं पहुंचे हैं, परंतु शिक्षा विभाग व प्रशासन की सक्रियता बढ़ गई है।

नवोदय विद्यालय प्रबंधन, प्रशासन, पुलिस व अभिभावकों की उपस्थिति में हुई बैठक में छात्रावास में पुलिस की नियमित गश्त पर सहमति बनी है। वहीं नवादा के प्रभारी शिक्षा पदाधिकारी ने जांच कर कड़ी कार्रवाई की बात कही है। गोपालगंज में गेंद लगने की वजह से विवाद गोपालगंज के जवाहर नवोदय विद्यालय परिसर में विवाद की शुरुआत एक छात्र को क्रिकेट की गेंद से चोट लगने से हुई। 13 दिसंबर को आठवीं के छात्र क्रिकेट खेल रहे थे, इसी दौरान गेंद वहां से गुजर रहे नौवीं के एक छात्र को लग गई। आरोप है कि इसी बात को लेकर नौवीं के छात्रों ने आठवीं के एक छात्र की पिटाई कर दी।

उस दिन विद्यालय के प्राचार्य समेत अधिकांश शिक्षक जिला मुख्यालय में चल रही नवोदय विद्यालय की प्रवेश परीक्षा में व्यस्त थे, जिससे स्थिति पर समय रहते नियंत्रण नहीं हो सका। मामला यहीं नहीं रुका। उसी रात जब आठवीं के छात्र मेस में भोजन करने पहुंचे, तब नौवीं के छात्रों ने उनपर हमला कर दिया।

इस घटना में आठवीं के 11 छात्र घायल हो गए, बीच-बचाव में कुछ शिक्षक भी चोटिल हो गए। इसकी जानकारी मिलने पर मंगलवार को बड़ी संख्या में अभिभावक विद्यालय पहुंचे और छात्रों की सुरक्षा का सवाल उठाते हुए दोषी छात्रों पर सख्त कार्रवाई की मांग की।

सूचना पर डीएम के निर्देश पर बीडीओ कुमार प्रशांत और थानाध्यक्ष अभिषेक कुमार विद्यालय पहुंचे और अभिभावकों से वार्ता की। पीड़ित छात्रों से घटना की जानकारी ली गई तथा उपद्रवी छात्रों की पहचान कर उन्हें अंतिम चेतावनी दी। बीडीओ ने आक्रोशित अभिभावकों को आश्वासन दिया कि अब रात्रि गश्त के दौरान महिला व पुरुष पुलिस पदाधिकारी परिसर में स्थित बालक और बालिका छात्रावास की लगातार निगरानी करेंगे। बच्चे संबंधित पदाधिकारी को लिखित आवेदन देकर शिकायत कर सकते हैं।

नवादा में पैसे चोरी को लेकर भिड़ीं छात्राएं इधर, मंगलवार को नवादा के हिसुआ बाजार के मिडिल स्कूल में आठवीं की एक छात्रा दूसरी पर पैसे चुराने का आरोप लगाकर उलझ गई। जानकारी शिक्षकों को हुई तो समझा बुझाकर शांत करा दिया।