    विधानसभा चुनाव में यूपी-बंगाल और पंजाब से शराब नहीं ला पाएंगे तस्‍कर, बनी खास रणनीति

    By Rajat Kumar Edited By: Vyas Chandra
    Updated: Wed, 22 Oct 2025 09:12 PM (IST)

    आगामी विधानसभा चुनाव में शराब तस्करी रोकने के लिए विशेष रणनीति बनाई गई है। उत्तर प्रदेश, बंगाल और पंजाब से होने वाली तस्करी पर कड़ी नजर रखी जाएगी। सीमावर्ती क्षेत्रों में निगरानी बढ़ाई जाएगी और विशेष टीमें गठित की गई हैं जो लगातार छापेमारी और जांच करेंगी।

    चुनाव के दौरान शराब की तस्‍करी रोकने को बनी रणनीत‍ि। सांकेतिक तस्‍वीर

    राज्य ब्यूरो, पटना। बिहार विधानसभा चुनाव के दौरान शराब की तस्करी रोकने और मद्य निषेध को सख्ती से लागू करने के लिए अंतरराज्यीय समन्वय बैठक आयोजित की गई। मद्य निषेध, उत्पाद एवं निबंधन विभाग ने पड़ोसी राज्यों उत्तर प्रदेश, झारखंड, पश्चिम बंगाल के साथ पंजाब, हरियाणा एवं चंडीगढ़ के उत्पाद अधिकारियों के साथ सूचनाओं का आदान-प्रदान कर रणनीति बनाई। बैठक की अध्यक्षता विभाग के सचिव अजय यादव ने की। इस अवसर पर उत्पाद आयुक्त अंशुल अग्रवाल के साथ कई अधिकारी मौजूद रहे।

    आनलाइन बैठक में चुनाव अवधि में शराब की तस्करी, अवैध निर्माण एवं वितरण पर प्रभावी नियंत्रण के लिए ठोस रणनीति बनाई गई। राज्य सीमाओं पर चेकपोस्ट एवं मिरर चेकपोस्ट की स्थापना, वारंटियों की गिरफ्तारी, लंबित अभियोगों के निष्पादन, तथा अंतर्राज्यीय प्रवर्तन एजेंसियों के बीच वास्तविक समय में सूचना साझेदारी जैसे मुद्दों पर विस्तृत चर्चा की गई। बैठक में पड़ोसी राज्यों द्वारा शराब की तस्करी के मामलों पर पारस्परिक सहयोग, निगरानी और कार्रवाई की आवश्यकता पर बल दिया गया। बैठक में यह भी निर्णय लिया गया कि सीमावर्ती क्षेत्रों में स्थित अवैध शराब के अड्डों पर संयुक्त छापेमारी की कार्रवाई की जाएगी। संबंधित राज्यों के बीच सूचनाओं के परस्पर आदान-प्रदान की व्यवस्था को सुदृढ़ किया जाएगा तथा नोडल पदाधिकारी नामित कर उनके दूरभाष नंबर एवं ई-मेल आईडी साझा किए जाएंगे।

    यूपी से आ रही 22 प्रतिशत विदेशी शराब

    विभागीय जानकारी के अनुसार, वर्ष 2025 में बिहार में जब्त विदेशी शराब का लगभग 22% (1 लाख 21 हजार लीटर) उत्तर प्रदेश में निर्मित पाई गई है। दोनों राज्यों के बीच 118 बड़े कांडों की सूची साझा की गई है। कानपुर से आ रही स्पि्रट की खेप पर कार्रवाई की विशेष अपील की गई। वहीं बिहार में जब्त विदेशी शराब का 2 प्रतिशत (11,295 लीटर) झारखंड में निर्मित पाया गया। चार प्रमुख कांडों से संबंधित जानकारी साझा की गई और तस्करों पर संयुक्त कार्रवाई का अनुरोध किया गया। इसी तरह बिहार में कुल जब्त विदेशी शराब का 6 प्रतिशत (32,554 लीटर) पश्चिम बंगाल निर्मित पाया गया है। इसको लेकर दस कांडों की सूची साझा की गई, तथा राज्य से होकर गुजरने वाले शराब के प्रेषणों की अग्रिम सूचना गूगल शीट के माध्यम से उपलब्ध कराने का अनुरोध किया गया है। वहीं कुल जब्त विदेशी शराब का 8% (44,656 लीटर) हरियाणा निर्मित था। इसको लेकर 30 कांडों की सूची पर कार्रवाई के लिए अनुरोध किया गया।

    यूपी की सीमा पर मिरर चेकपोस्ट बनाने पर जोर

    विभाग के सचिव अजय यादव ने सभी राज्यों से अपेक्षा की कि बिहार से होकर गुजरने वाली विदेशी शराब के खेप की पूर्ण विवरणी साझा की जाए। उन्होंने कहा कि संबंधित विनिर्माण, थोक एवं खुदरा इकाइयों की सतत निगरानी सुनिश्चित की जाए तथा शराब माफियाओं और तस्करों के विरुद्ध कठोर कार्रवाई की जाए। सचिव ने वारंटियों की गिरफ्तारी में सक्रिय सहयोग की आवश्यकता पर भी बल दिया। साथ ही, वासी एवं मदनपुर (उत्तर प्रदेश) चेकपोस्ट पर मिरर चेकपोस्ट स्थापित किए जाने की आवश्यकता पर जोर दिया, ताकि अंतर्राज्यीय सीमा पर अवैध गतिविधियों पर प्रभावी नियंत्रण रखा जा सके।