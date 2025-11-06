SSC CHSL Tier-1: परीक्षा के लिए सिटी इंटीमेशन स्लिप जारी, नहीं मिली पसंद की सिटी तो 8 नवंबर तक करें शिकायत

जागरण संवाददाता, पटना। एसएससी सीएचएसएल टियर-1 परीक्षा इस महीने शुरू हो जाएगी। सेल्फ स्लॉट बुकिंग के बाद अभ्यर्थी अब सिटी इंटीमेशन स्लिप के जरिए अपने परीक्षा शहर की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। यहां विद्यार्थी देख सकते हैं कि परीक्षा के लिए उनके च्वाइस का शहर मिला है या नहीं।

एसएससी ने बुधवार को सिटी इंटीमेशन स्लिप जारी कर दी है। अभ्यर्थी एसएससी की वेबसाइट ssc.gov.in पर लाग-इन कर अपने परीक्षा शहर की जानकारी प्राप्त सकते हैं। एसएससी सीएचएसएल परीक्षा 12 नवंबर से विभिन्न परीक्षा केंद्रों पर आयोजित होगी। इसके लिए अभ्यर्थियों के एडमिट कार्ड परीक्षा से चार दिन पहले यानी सात से आठ नवंबर तक जारी कर दिया जाएगा। एडमिट कार्ड में परीक्षा केंद्र, पता, परीक्षा की जरूरी गाइडलाइंस जैसी महत्वपूर्ण जानकारी होंगी। आठ नवंबर तक रात 11 बजे तक दर्ज करा सकते शिकायत एसएससी ने नोटिस जारी करते हुए कहा कि जिन उम्मीदवारों ने परीक्षा के लिए स्लाट सेलेक्शन का विकल्प चुना था, उन्हें उनकी पसंद का परीक्षा शहर और परीक्षा की तिथि दी गई है। कुछ तकनीकी कारणों की वजह से उनकी शिफ्ट में परिवर्तन देखने को मिल सकता है।