SSC CHSL Tier-1: परीक्षा के लिए सिटी इंटीमेशन स्लिप जारी, नहीं मिली पसंद की सिटी तो 8 नवंबर तक करें शिकायत
कर्मचारी चयन आयोग (एसएससी) ने सीएचएसएल टीयर-1 परीक्षा के लिए सिटी इंटीमेशन स्लिप जारी कर दी है। उम्मीदवार एसएससी की वेबसाइट से स्लिप डाउनलोड कर सकते हैं। पसंद की सिटी न मिलने पर 8 नवंबर तक शिकायत की जा सकती है। परीक्षा विभिन्न तिथियों पर आयोजित होगी।
जागरण संवाददाता, पटना। एसएससी सीएचएसएल टियर-1 परीक्षा इस महीने शुरू हो जाएगी। सेल्फ स्लॉट बुकिंग के बाद अभ्यर्थी अब सिटी इंटीमेशन स्लिप के जरिए अपने परीक्षा शहर की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। यहां विद्यार्थी देख सकते हैं कि परीक्षा के लिए उनके च्वाइस का शहर मिला है या नहीं।
एसएससी ने बुधवार को सिटी इंटीमेशन स्लिप जारी कर दी है। अभ्यर्थी एसएससी की वेबसाइट ssc.gov.in पर लाग-इन कर अपने परीक्षा शहर की जानकारी प्राप्त सकते हैं। एसएससी सीएचएसएल परीक्षा 12 नवंबर से विभिन्न परीक्षा केंद्रों पर आयोजित होगी।
इसके लिए अभ्यर्थियों के एडमिट कार्ड परीक्षा से चार दिन पहले यानी सात से आठ नवंबर तक जारी कर दिया जाएगा। एडमिट कार्ड में परीक्षा केंद्र, पता, परीक्षा की जरूरी गाइडलाइंस जैसी महत्वपूर्ण जानकारी होंगी।
आठ नवंबर तक रात 11 बजे तक दर्ज करा सकते शिकायत
एसएससी ने नोटिस जारी करते हुए कहा कि जिन उम्मीदवारों ने परीक्षा के लिए स्लाट सेलेक्शन का विकल्प चुना था, उन्हें उनकी पसंद का परीक्षा शहर और परीक्षा की तिथि दी गई है। कुछ तकनीकी कारणों की वजह से उनकी शिफ्ट में परिवर्तन देखने को मिल सकता है।
यदि ऐसा होता है तो आपका शहर वही रहेगा, लेकिन परीक्षा का दिन या शिफ्ट अलग हो सकती है। वहीं, ऐसे अभ्यर्थी जिन्होंने एल्टरनेट एग्जामिनेशन सिटी चुना था, उन्हें भी उनकी पसंद के मुताबिक परीक्षा शहर दिया गया है।
जिन उम्मीदवार ने सेल्फ स्लाट बुकिंग नहीं की उन्हें उपलब्धता के आधार पर परीक्षा शहर, तिथि व शिफ्ट दी गई है। अगर किसी अभ्यर्थी को लगता है कि उसे उसकी पसंद का शहर नहीं मिला है तो वो आयोग की वेबसाइट पर फीडबैक पोर्टल के जरिए आठ नवंबर तक रात 11 बजे तक अपनी शिकायत दर्ज कर सकते हैं। यदि सीटें उपलब्ध रहीं तो ऐसे अभ्यर्थियों को आयोग फिर से शहर आवंटित कर सकता है।
