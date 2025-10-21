Language
Back Image
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck

    SSC CHSL 2025: अभ्यर्थियों को परीक्षा के लिए शहर-शिफ्ट चुनने की छूट, 28 अक्टूबर तक मौका

    By Ravi Kumar(patna) Edited By: Shashank Baranwal
    Updated: Tue, 21 Oct 2025 03:37 AM (IST)

    कर्मचारी चयन आयोग (एसएससी) ने सीएचएसएल 2025 परीक्षा के उम्मीदवारों को शहर और शिफ्ट चुनने का मौका दिया है। यह सुविधा उन आवेदकों के लिए है जिन्होंने सफलतापूर्वक आवेदन किया है। उम्मीदवार 28 अक्टूबर तक अपना शहर और शिफ्ट चुन सकते हैं। आयोग ने आधिकारिक वेबसाइट पर सूचना जारी की है।

    prefferd source google
    Hero Image

     सीएचएसएल में पसंद के अनुसार कर सकते परीक्षा का चयन। सांकेतिक तस्वीर

    जागरण संवाददाता, पटना। एसएससी ने संयुक्त उच्चतर माध्यमिक स्तर परीक्षा 2025 की तिथि जारी कर दी है। सीएचएसएल 12 नवंबर से आयोजित की जाएगी। अभ्यर्थियों की सुविधा के लिए आयोग ने अपनी पसंद के अनुसार परीक्षा केंद्र शहर, तिथि और पाली चुनने की सुविधा देने का निर्णय लिया है। जो 22 से 28 अक्टूबर तक परीक्षा की तिथि, शहर और शिफ्ट का चयन नहीं करेंगे तो उनके बारे में आयोग यह मान लेगा कि वे परीक्षा में शामिल नहीं होना चाहते।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    जिन उम्मीदवारों ने आवेदन के समय तीन शहरों का चयन किया था, उन्हें इन्हीं शहरों में उपलब्ध परीक्षा स्लाट्स की जानकारी पोर्टल पर दिखाई जाएगी। उम्मीदवार इनमें से अपनी पसंद की किसी एक तारीख और शिफ्ट का चयन कर सकेंगे। ध्यान देने योग्य बात यह है कि जिन उम्मीदवारों ने क्षेत्रीय भाषाओं में परीक्षा देने का विकल्प चुना है, उनके लिए शहर, तारीख और शिफ्ट का विकल्प सीमित हो सकता है।

    यदि किसी उम्मीदवार द्वारा चुने गए तीनों शहरों के सभी स्लाट भर चुके होंगे, तो आयोग उन्हें अन्य शहरों की एक वैकल्पिक सूची देगा। उम्मीदवार इनमें से किसी एक शहर को चुन सकता हैं। उपलब्धता के आधार पर प्रयास करते हुए उम्मीदवार को उसी शहर में स्लाट प्रदान किया जाएगा। आयोग ने उम्मीदवारों से अनुरोध किया है कि वे शहर, तारीख और शिफ्ट चुनते समय विशेष सावधानी बरतें, क्योंकि एक बार चयन करने के बाद उसमें कोई बदलाव संभव नहीं होगा।

    सीजीएल की आंसर-की पर कल तक दर्ज कर सकते हैं आपत्ति

    एसएससी सीजीएल टियर-वन आंसर -की 2025 पर आपत्तियां दर्ज करने की अंतिम तिथि बढ़ा दी है। अब उम्मीदवार 21 अक्टूबर सुबह 11 बजे तक आपत्ति दर्ज करा सकते हैं। पहले आपत्ति दर्ज करने की अंतिम तिथि 19 अक्टूबर रात नौ बजे निर्धारित थी, जिसे बढ़ा कर 21 अक्टूबर कर दी गई है।

    अधिक जानकारी वेबसाइट ssc.gov.in पर प्राप्त कर सकते हैं। एसएससी सीजीएल टियर-वन परीक्षा का आयोजन देशभर में 12 से 26 सितंबर तक विभिन्न शिफ्टों में किया गया था, जबकि एक अतिरिक्त सत्र 14 अक्टूबर को हुआ था। आंसर -की 16 अक्टूबर को जारी की गई थी।