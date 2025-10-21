SSC CHSL 2025: अभ्यर्थियों को परीक्षा के लिए शहर-शिफ्ट चुनने की छूट, 28 अक्टूबर तक मौका

जागरण संवाददाता, पटना। एसएससी ने संयुक्त उच्चतर माध्यमिक स्तर परीक्षा 2025 की तिथि जारी कर दी है। सीएचएसएल 12 नवंबर से आयोजित की जाएगी। अभ्यर्थियों की सुविधा के लिए आयोग ने अपनी पसंद के अनुसार परीक्षा केंद्र शहर, तिथि और पाली चुनने की सुविधा देने का निर्णय लिया है। जो 22 से 28 अक्टूबर तक परीक्षा की तिथि, शहर और शिफ्ट का चयन नहीं करेंगे तो उनके बारे में आयोग यह मान लेगा कि वे परीक्षा में शामिल नहीं होना चाहते।

जिन उम्मीदवारों ने आवेदन के समय तीन शहरों का चयन किया था, उन्हें इन्हीं शहरों में उपलब्ध परीक्षा स्लाट्स की जानकारी पोर्टल पर दिखाई जाएगी। उम्मीदवार इनमें से अपनी पसंद की किसी एक तारीख और शिफ्ट का चयन कर सकेंगे। ध्यान देने योग्य बात यह है कि जिन उम्मीदवारों ने क्षेत्रीय भाषाओं में परीक्षा देने का विकल्प चुना है, उनके लिए शहर, तारीख और शिफ्ट का विकल्प सीमित हो सकता है।

यदि किसी उम्मीदवार द्वारा चुने गए तीनों शहरों के सभी स्लाट भर चुके होंगे, तो आयोग उन्हें अन्य शहरों की एक वैकल्पिक सूची देगा। उम्मीदवार इनमें से किसी एक शहर को चुन सकता हैं। उपलब्धता के आधार पर प्रयास करते हुए उम्मीदवार को उसी शहर में स्लाट प्रदान किया जाएगा। आयोग ने उम्मीदवारों से अनुरोध किया है कि वे शहर, तारीख और शिफ्ट चुनते समय विशेष सावधानी बरतें, क्योंकि एक बार चयन करने के बाद उसमें कोई बदलाव संभव नहीं होगा।

सीजीएल की आंसर-की पर कल तक दर्ज कर सकते हैं आपत्ति एसएससी सीजीएल टियर-वन आंसर -की 2025 पर आपत्तियां दर्ज करने की अंतिम तिथि बढ़ा दी है। अब उम्मीदवार 21 अक्टूबर सुबह 11 बजे तक आपत्ति दर्ज करा सकते हैं। पहले आपत्ति दर्ज करने की अंतिम तिथि 19 अक्टूबर रात नौ बजे निर्धारित थी, जिसे बढ़ा कर 21 अक्टूबर कर दी गई है।