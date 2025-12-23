बिहार के हर जिले में बनेगी स्पोर्ट्स एकेडमी, युवाओं को ओलंपिक खेलों के लिए किया जाएगा तैयार

संवाद सूत्र, बिहटा। माउंट लिट्रा ज़ी स्कूल में आयोजित आठ दिवसीय वार्षिक खेल महोत्सव ‘लिट्रा एथलान 2.0’ का उद्घाटन खेल मंत्री श्रेयसी सिंह ने किया। उन्होंने कहा कि बिहार में खेल के बुनियादी ढांचे को मजबूत करने के लिए खेल अकादमियां और प्रशिक्षण केंद्र स्थापित किए जाएंगे।

हर जिले में ओलंपिक खेलों के लिए विशेष अकादमियां खोली जाएंगी, जिनका उद्देश्य प्रतिभावान बच्चों को सही प्रशिक्षण देकर उन्हें बिहार और भारत का प्रतिनिधित्व करने के योग्य बनाना है। मंत्री ने बताया कि प्रतिभाओं की खोज का कार्य प्रारंभ हो चुका है। सभी अकादमियां ओलंपिक में शामिल खेलों पर केंद्रित होंगी, ताकि राज्य के खिलाड़ी अंतरराष्ट्रीय स्तर पर प्रतिस्पर्धा कर सकें। उन्होंने कहा कि ग्रामीण एवं अर्ध-शहरी क्षेत्रों में भी छात्र-छात्राएँ शैक्षणिक और खेल दोनों क्षेत्रों में उत्कृष्टता प्राप्त कर रहे हैं।

चाणक्या ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन के निदेशक डॉ. अशोक गगन ने कहा कि शिक्षा के साथ खेल का होना आवश्यक है, क्योंकि यह शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य को सुधारने के साथ-साथ जीवन के महत्वपूर्ण कौशल भी सिखाता है। जगजीवन राम स्टेडियम में वार्षिक खेल महोत्सव का आयोजन रंगारंग कार्यक्रम के साथ वार्षिक खेल महोत्सव का शुभारंभ जगजीवन स्टेडियम में हुआ। प्रतियोगिताओं में प्राथमिक, माध्यमिक और उच्च माध्यमिक स्तर के छात्रों शामिल हुए। मुख्य आकर्षणों में 50 मीटर, 100 मीटर, 200 मीटर, 400 मीटर दौड़, बाधा दौड़, रिले रेस, कबड्डी और टग-आफ-वार रहा।

छोटे बच्चों के लिए फन-रेस जैसे टनल रेस, ब्लाइंड फोल्ड वाक और बस्टै द बलून रेस का भी आयोजन किया गया। खेल महोत्सव के दौरान रंगारंग कार्यक्रम प्रस्ततु कर बच्चों ने लोगों को मंत्रमुग्ध कर दिया। प्रतियोगिता के अंत में विजेताओं को पदक और प्रमाण पत्र देकर सम्मानित किया गया।