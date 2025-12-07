जागरण संवाददाता, शेखपुरा। बिहार सरकार की खेल मंत्री व ओलिंपियन श्रेयसी सिंह ने कहा है कि हमारी योजना है क‍ि प्रत्‍येक जिले में ऐसी एकेडमी खोले जाएं जिसमें बच्‍चों को सही तरीके से प्रशिक्षण देकर आनेवाले समय में बिहार व भारत का प्रत‍िन‍िध‍ित्‍व करने के लिए तैयार किया जाए।

रविवार को पटना से जमुई जाने के क्रम में शेखपुरा में लोक जनशक्ति पार्टी-रामविलास (LJP-R) के कार्यालय में वे थोड़ी देर के लिए रुकी थीं। इसी क्रम में पत्रकारों से बातचीत के क्रम में उन्‍होंने अपनी बातें रखीं। जिलों में खुलेगी खेल अकादमी मंत्री ने कहा कि हमारा प्रयास है कि प्रत्‍येक जिले में पार्टिकुलर स्‍पोर्ट्स (Olympic Sports) की एकेडमी खोले जाएं। इसके लिए बड़े स्‍तर पर रिसर्च चल रहा है। इस अवसर पर LJP-R कार्यालय में जिलाध्यक्ष इमाम गजाली तथा अन्य ने खेल मंत्री का स्वागत किया। इसी क्रम में खेल मंत्री के समक्ष जिला के चेवाड़ा के एकाढा गांव में बिना खेल मैदान के दौड़ का अभ्यास करने वाले युवाओं का मुद्दा उठा। मंत्री ने कहा अगली बार एकाढा जाकर इसको देखा जाएगा और आवश्यकता के अनुसार वहां खेल मैदान विकसित किया जाएगा। हम देखेंगे कि उसमें क्‍या किया जा सकता है।

पंचायत स्‍तर पर खेल को बढ़ावा देने का प्रयास बिहार में खेल को बढ़ावा देने को लेकर मंत्री ने कहा पंचायत स्तर पर खेल की आधारभूत सुविधा बढ़ाने के लिए बड़ी योजना पर काम शुरू किया गया है। इसी योजना में प्रत्येक जिला में ओलंपिक एकेडमी खोलने का प्रस्ताव है।