छठ के बाद बिहार से दिल्ली-मुंबई और बेंगलुरु के लिए चल रही स्पेशल ट्रेनें, टाइमिंग के साथ देखिए लिस्ट
छठ महापर्व के बाद यात्रियों की सुविधा के लिए पूर्व मध्य रेलवे ने कई स्पेशल ट्रेनें चलाने का फैसला किया है। ये ट्रेनें बिहार के प्रमुख स्टेशनों से दिल्ली, मुंबई, बेंगलुरु जैसे शहरों के लिए चलेंगी। नवंबर और दिसंबर तक ये स्पेशल ट्रेनें यात्रियों को राहत देंगी। यात्री रेलवे की वेबसाइट और आईआरसीटीसी ऐप पर जानकारी प्राप्त कर सकते हैं।
जागरण संवाददाता, पटना। छठ महापर्व के बाद यात्रियों की भीड़ को देखते हुए पूर्व मध्य रेल प्रशासन ने देश के विभिन्न हिस्सों के लिए बड़ी संख्या में स्पेशल ट्रेनों के संचालन की घोषणा की है। ये ट्रेनें बिहार के प्रमुख स्टेशनों पटना, दानापुर, राजेन्द्रनगर, बरौनी, गया, सहरसा, मुजफ्फरपुर, दरभंगा, समस्तीपुर और रक्सौल से दिल्ली, मुंबई, बेंगलुरू, चेन्नई, अहमदाबाद, कोलकाता सहित देश के अन्य प्रमुख शहरों के लिए चलाई जा रही हैं।
पूर्व मध्य रेल के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी सरस्वती चन्द्र ने बताया कि छठ पर्व के बाद यात्रियों की घर वापसी और अन्य शहरों में कामकाजी लोगों की बढ़ी हुई आवाजाही को देखते हुए नवंबर और दिसंबर माह के अंत तक सैकड़ों स्पेशल ट्रेनों का परिचालन किया जाएगा।
दिल्ली और उत्तर भारत के लिए पटना, राजगीर, गया, दरभंगा, सहरसा और सीतामढ़ी से 25 से अधिक स्पेशल ट्रेनें निर्धारित की गई हैं। वहीं, मुंबई और पुणे के लिए पटना, दानापुर, सहरसा और रक्सौल से नियमित अंतराल पर विशेष ट्रेनें चलाई जाएंगी।
दक्षिण भारत के यात्रियों के लिए दानापुर-बेंगलुरू, दरभंगा-यशवंतपुर, पटना-हैदराबाद, बरौनी-मदुरै, मुजफ्फरपुर-हुब्बल्लि और पटना-एरणाकुलम समेत कई ट्रेनें 31 दिसंबर तक चलेंगी।
इसके अलावा बरौनी, दानापुर, समस्तीपुर और रक्सौल से गुजरात, राजस्थान व मध्य प्रदेश के अहम शहरों अहमदाबाद, उधना, जोधपुर, कोटा, जबलपुर, झांसी और भोपाल के लिए भी विशेष ट्रेनें उपलब्ध कराई गई हैं।
रेल प्रशासन ने बताया कि इन ट्रेनों की समय-सारिणी, ठहराव और आरक्षण की जानकारी रेलवे की वेबसाइट तथा ‘आईआरसीटीसी’ एप पर उपलब्ध है। यात्रियों से अपील की गई है कि वे टिकट अग्रिम में बुक करें और यात्रा के दौरान नियमों का पालन करें। इन स्पेशल ट्रेनों से न केवल यात्रियों को सुविधा होगी बल्कि छठ के बाद होने वाली भारी भीड़ और प्रतीक्षा सूची की समस्या में भी काफी राहत मिलेगी।
आनंद विहार-नई दिल्ली के लिए स्पेशल ट्रेनें:
02391 पटना-आनंद विहार स्पेशल 29 नवंबर तक प्रत्येक शनिवार को पटना से 22.20 बजे चलकर अगले दिन 18.30 बजे आनंद विहार पहुंचेगी।
04089 पटना-आनंद विहार स्पेशल 30 नवंबर तक प्रतिदिन पटना से 18.20 बजे चलकर अगले दिन 14.50 बजे आनंद विहार पहुंचेगी।
02251 पटना-नई दिल्ली स्पेशल 16 नवंबर तक प्रत्येक मंगलवार, गुरुवार एवं रविवार को पटना से 10.00 बजे चलकर उसी दिन 23.30 बजे नई दिल्ली पहुंचेगी।
02253 पटना-नई दिल्ली स्पेशल 17 नवंबर तक प्रत्येक सोमवार, बुधवार एवं शनिवार को पटना से 10.00 बजे चलकर उसी दिन 23.30 बजे नई दिल्ली पहुंचेगी।
04093 पटना-हजरत निजामुद्दीन स्पेशल 30 नवंबर तक प्रतिदिन पटना से 07.45 बजे चलकर अगले दिन 00.45 बजे हजरत निजामुद्दीन पहुंचेगी।
02309 राजेन्द्रनगर-आनंद विहार स्पेशल 14 नवंबर तक प्रत्येक सोमवार, बुधवार एवं शुक्रवार को को राजेन्द्रनगर से 23.05 बजे चलकर अगले दिन 16.00 बजे आनंद विहार पहुंचेगी।
03257 दानापुर-आनंद विहार स्पेशल 30 नवंबर तक प्रत्येक रविवार को दानापुर से 07.30 बजे चलकर अगले दिन 00.30 बजे आनंद विहार पहुंचेगी।
04095 पाटलिपुत्र-आनंद विहार स्पेशल 30 नवंबर तक प्रतिदिन पाटलिपुत्र से 00.30 बजे चलकर उसी दिन 21.30 बजे आनंद विहार पहुंचेगी।
03221 राजगीर-आनंद विहार स्पेशल 24 नवंबर तक प्रत्येक सोमवार को राजगीर से 14.00 बजे चलकर अगले दिन 13.30 बजे आनंद विहार पहुंचेगी।
04069 राजगीर-आनंद विहार स्पेशल 28 नवंबर तक प्रत्येक शुक्रवार को राजगीर से 23.30 बजे चलकर अगले दिन 19.00 बजे आनंद विहार पहुंचेगी।
03223 राजगीर-हरिद्वार स्पेशल 26 नवंबर तक प्रत्येक शुक्रवार को राजगीर से 04.05 बजे चलकर अगले दिन 05.15 बजे हरिद्वार पहुंचेगी।
04503 पटना-चंडीगढ़ स्पेशल 28 नवंबर तक प्रत्येक शुक्रवार को पटना से 23.00 बजे चलकर अगले दिन 23.10 बजे चंडीगढ़ पहुंचेगी।
04601 पटना-फिरोजपुर कैंट स्पेशल 20 नवंबर तक प्रत्येक गुरुवार को पटना से 20.50 बजे चलकर अगले दिन 23.55 बजे फिरोजपुर कैंट पहुंचेगी।
03697 गया-दिल्ली स्पेशल 29 नवंबर तक प्रत्येक रविवार एवं गुरुवार को छोड़कर सप्ताह में पांच दिन गया से 14.15 बजे चलकर अगले दिन 07.45 बजे दिल्ली पहुंचेगी।
02397 गया-आनंद विहार स्पेशल 30 नवंबर तक प्रत्येक रविवार को गया से 14.15 बजे चलकर अगले दिन 07.10 बजे आनंद विहार पहुंचेगी।
03639 गया-दिल्ली स्पेशल 30 नवंबर तक प्रत्येक रविवार, मंगलवार एवं गुरुवार को गया से 22.00 बजे चलकर अगले दिन 17.00 बजे दिल्ली पहुंचेगी।
05283 मुजफ्फरपुर-आनंद विहार स्पेशल 29 नवंबर तक प्रत्येक बुधवार एवं शनिवार को मुजफ्फरपुर से 06.30 बजे चलकर अगले दिन 05.00 बजे आनंद विहार पहुंचेगी।
05219 मुजफ्फरपुर-आनंद विहार स्पेशल 29 नवंबर तक प्रत्येक शनिवार को मुजफ्फरपुर से 13.30 बजे चलकर अगले दिन 10.00 बजे आनंद विहार पहुंचेगी।
04009 सीतामढ़ी-दिल्ली स्पेशल 28 नवंबर तक प्रत्येक शुक्रवार को सीतामढ़ी से 23.55 बजे चलकर अगले दिन 23.58 बजे दिल्ली पहुंचेगी।
04015 सीतामढ़ी-नई दिल्ली स्पेशल एक दिसंबर तक प्रतिदिन सीतामढ़ी से 16.30 बजे चलकर अगले दिन 18.15 बजे नई दिल्ली पहुंचेगी।
04049 जयनगर-आनंद विहार स्पेशल 28 नवंबर तक प्रत्येक शुक्रवार को जयनगर से 10.00 बजे चलकर अगले दिन 08.40 बजे आनंद विहार पहुंचेगी।
04449 दरभंगा-नई दिल्ली स्पेशल एक दिसंबर तक प्रतिदिन दरभंगा से 18.15 बजे चलकर अगले दिन 23.00 बजे नई दिल्ली पहुंचेगी।
04453 मानसी-नई दिल्ली स्पेशल दिनांक 02.12.2025 तक प्रतिदिन मानसी से 01.10 बजे चलकर अगले दिन 03.00 बजे नई दिल्ली पहुंचेगी।
04097 हसनपुर रोड-नई दिल्ली स्पेशल 30 नवंबर तक प्रतिदिन हसनपुर रोड से 15.00 बजे चलकर अगले दिन 18.30 बजे नई दिल्ली पहुंचेगी।
05575 सहरसा-आनंद विहार स्पेशल 10 दिसंबर तक प्रत्येक बुधवार को सहरसा से 20.00 बजे चलकर तीसरे दिन 00.30 बजे आनंद विहार पहुंचेगी।
05579 पूर्णिया कोर्ट-आनंद विहार स्पेशल 15 दिसंबर तक प्रत्येक रविवार, सोमवार, मुंगलवार एवं शुक्रवार को पूर्णिया कोर्ट से 16.30 बजे चलकर तीसरे दिन 00.30 बजे आनंद विहार पहुंचेगी।
04313 मुजफ्फरपुर-योगनगरी ऋषिकेश स्पेशल एक दिसंबर तक प्रत्येक सोमवार एवं शुक्रवार को मुजफ्फरपुर से 14.00 बजे चलकर अगले दिन 11.15 बजे योगनगर ऋषिकेश पहुंचेगी।
पुरी/हावड़ा के लिए स्पेशल ट्रेनें
03230 पटना-पुरी स्पेशल 25 दिसंबर तक प्रत्येक गुरूवार को पटना से 08.45 बजे चलकर अगले दिन 05.00 बजे पुरी़ पहुंचेगी।
08440 पटना-पुरी स्पेशल 30 नवंबर तक प्रत्येक रविवार को पटना से 13.30 बजे चलकर अगले दिन 09.45 बजे पुरी़ पहुंचेगी।
02024 पटना-हावड़ा स्पेशल 16 नवंबर तक प्रत्येक रविवार को पटना से 05.30 बजे चलकर उसीे दिन 13.25 बजे हावड़ा पहुंचेगी।
03136 पटना-सियालदह स्पेशल 16 नवंबर तक प्रत्येक रविवार को पटना से 17.15 बजे चलकर अगले दिन 06.00 बजे सियालदह पहुंचेगी।
03044 रक्सौल-हावड़ा स्पेशल 16 नवंबर तक प्रत्येक रविवार को रक्सौल से 17.45 बजे चलकर अगले दिन 10.50 बजे हावड़ा पहुंचेगी।
03188 मधुबनी-कोलकाता स्पेशल 26 नवंबर तक प्रत्येक बुधवार को मधुबनी से 15.30 बजे चलकर अगले दिन 05.15 बजे कोलकाता पहुंचेगी।
दक्षिण भारत के प्रमुख शहरों के लिए स्पेशल ट्रेन
03251 दानापुर-एसएमभीबी, बेंगलूरू स्पेशल 29 दिसंबर तक प्रत्येक रविवार एवं सोमवार को दानापुर से 15.00 बजे चलकर तीसरेे दिन 14.30 बजे एसएमभीबी, बेंगलूरू पहुंचेगी।
03259 दानापुर-एसएमभीबी, बेंगलूरू स्पेशल 30 दिसंबर तक प्रत्येक मंगलवार को दानापुर से 15.00 बजे चलकर तीसरेे दिन 14.30 बजे एसएमभीबी, बेंगलूरू पहुंचेगी।
03245 दानापुर-एसएमभीबी, बेंगलूरू स्पेशल 31 दिसंबर तक प्रत्येक बुधवार को दानापुर से 15.00 बजे चलकर तीसरेे दिन 14.30 बजे एसएमभीबी, बेंगलूरू पहुंचेगी।
03247 दानापुर-एसएमभीबी, बेंगलूरू स्पेशल 25 दिसंबर तक प्रत्येक गुरुवार को दानापुर से 15.00 बजे चलकर तीसरेे दिन 14.30 बजे एसएमभीबी, बेंगलूरू पहुंचेगी।
03241 दानापुर-एसएमभीबी, बेंगलूरू स्पेशल 27 दिसंबर तक प्रत्येक शुक्रवार एवं शनिवार को दानापुर से 15.00 बजे चलकर तीसरेे दिन 14.30 बजे एसएमभीबी, बेंगलूरू पहुंचेगी।
03261 दानापुर-यशवंतपुर स्पेशल 27 दिसंबर तक प्रत्येक शनिवार को दानापुर से 10.00 बजे चलकर तीसरेे दिन 21.30 बजे यशवंतपुर पहुंचेगी।
05541 दरभंगा-यशवंतपुर स्पेशल 17 नवंबर तक प्रत्येक सोमवार को दरभंगा से 15.35 बजे चलकर चौथे दिन 02.30 बजे यशवंतपुर पहुंचेगी।
06212 दरभंगा-मैसूर स्पेशल 27 दिसंबर तक प्रत्येक शनिवार को दरभंगा से 15.45 बजे चलकर चौथे दिन 03.00 बजे यशवंतपुर पहुंचेगी।
05543 मुजफ्फरपुर-हुब्बल्लि स्पेशल 14 नवंबर तक प्रत्येक शुक्रवार को मुजफ्फरपुर से 12.45 बजे चलकर चौथे दिन 12.20 बजे हुब्बल्लि पहुंचेगी।
07316 मुजफ्फरपुर-हुब्बल्लि स्पेशल 25 दिसंबर तक प्रत्येक गुरुवार को मुजफ्फरपुर से 14.15 बजे चलकर तीसरे दिन 11.00 बजे हुब्बल्लि पहुंचेगी।
06262 मुजफ्फरपुर-बेंगलूरू कैंट स्पेशल 05 दिसंबर तक प्रत्येक शुक्रवार को मुजफ्फरपुर से 23.45 बजे चलकर चौथे दिन 07.30 बजे बेंगलुरू कैंट पहुंचेगी।
07358 रक्सौल-हुब्बल्लि स्पेशल 30 दिसंबर तक प्रत्येक मंगलवार को रक्सौल से 16.55 बजे चलकर चौथे दिन 05.25 बजे हुब्बल्लि पहुंचेगी।
07006 रक्सौल-चर्लपल्ली स्पेशल 27 नवंबर तक प्रत्येक गुरूवार को रक्सौल से 03.15 बजे चलकर अगले दिन 19.40 बजे चर्लपल्ली पहुंचेगी।
07008 रक्सौल-चर्लपल्ली स्पेशल 28 नवंबर तक प्रत्येक शुक्रवार को रक्सौल से 19.15 बजे चलकर तीसरे दिन 10.00 बजे चर्लपल्ली पहुंचेगी।
07052 रक्सौल-तिरूपति स्पेशल 02 दिसंबर तक प्रत्येक मंगलवार को रक्सौल से 08.30 बजे चलकर तीसरे दिन 04.40 बजे तिरूपति पहुंचेगी।
06060 बरौनी-मदुरै स्पेशल 29 नवंबर तक प्रत्येक मंगलवार को बरौनी से 23.00 बजे चलकर चौथे दिन 07.45 बजे मदुरै पहुंचेगी।
06040 बरौनी-चेन्नई स्पेशल 03 दिसंबर तक प्रत्येक बुधवार को बरौनी से 21.00 बजे चलकर तीसरे दिन 18.00 बजे चेन्नई पहुंचेगी।
03253 पटना-चर्लपल्ली (हैदराबाद) स्पेशल 31 दिसंबर तक प्रत्येक सोमवार एवं बुधवार को पटना से 15.00 बजे चलकर तीसरेे दिन 03.30 बजे चर्लपल्ली पहुंचेगी।
07420 बक्सर-चर्लपल्ली (हैदराबाद) स्पेशल 01 दिसंबर तक प्रत्येक सोमवार को बक्सर से 16.00 बजे चलकर अगले दिन 23.40 बजे चर्लपल्ली पहुंचेगी।
07022 सासाराम-चर्लपल्ली (हैदराबाद) स्पेशल 21 नवंबर तक प्रत्येक शुक्रवार को सासाराम से 18.00 बजे चलकर तीसरेे दिन 03.30 बजे चर्लपल्ली पहुंचेगी।
06086 पटना-एरणाकुलम स्पेशल 01 दिसंबर तक प्रत्येक सोमवार को पटना से 23.45 बजे चलकर चौथे दिन 10.30 बजे एरणाकुलम पहुंचेगी।
06056 बरौनी-पोत्तनूर (कोयम्बटूर) स्पेशल 02 दिसंबर तक प्रत्येक मंगलवार को बरौनी से 23.45 बजे चलकर चौथे दिन 03.45 बजे पोत्तनूर पहुंचेगी।
गुजरात, राजस्थान एवं मध्य प्रदेश के प्रमुख शहरों के लिए स्पेशल ट्रेनें
05559 रक्सौल-उधना स्पेशल दिनांक 27 दिसंबर तक प्रत्येक शनिवार को रक्सौल से 05.30 बजे चलकर अगले दिन 12.35 बजे उधना पहुंचेगी।
05561 रक्सौल-वटवा (अहमदाबाद) स्पेशल 30 दिसंबर तक प्रत्येक मंगलवार को रक्सौल से 11.20 बजे चलकर अगले दिन 20.00 बजे वटवा पहुंचेगी।
09026 दानापुर-वलसाड स्पेशल 30 दिसंबर तक प्रत्येक मंगलवार को दानापुर से 14.30 बजे चलकर अगले दिन 21.30 बजे वलसाड पहुंचेगी।
09344 पटना-डा. अम्बेडकर नगर स्पेशल 26 दिसंबर तक प्रत्येक शुक्रवार को पटना से 20.20 बजे चलकर अगले दिन 23.20 बजे डा. अम्बेडकर नगर पहुंचेगी।
04184 पटना-वीरांगणा लक्ष्मीबाई (झांसी) स्पेशल 20 नवंबर तक प्रत्येक गुरुवार को पटना से 10.15 बजे चलकर अगले दिन 03.20 बजे वीरांगणा लक्ष्मीबाई/झांसी स्टेशन पहुंचेगी।
04832 पटना-जोधपुर स्पेशल 02 नवंबर रविवार को पटना से 17.45 बजे चलकर तीसरे दिन 01.00 बजे जोधपुर पहुंचेगी।
09428 पटना-साबरमती स्पेशल 28 नवंबर तक प्रत्येक शुक्रवार को पटना से 04.40 बजे चलकर अगले दिन 09.55 बजे साबरमती पहुंचेगी।
09046 पटना-उधना स्पेशल 27 दिसंबर तक प्रत्येक शनिवार को पटना से 13.05 बजे चलकर अगले दिन 14.50 बजे उधना पहुंचेगी।
09032 जयनगर-उधना स्पेशल 29 दिसंबर तक प्रत्येक सोमवार को जयनगर से 23.00 बजे चलकर तीसरेे दिन 14.30 बजे उधना पहुंचेगी।
09068 जयनगर-उधना स्पेशल 24 नवंबर तक प्रत्येक सोमवार को जयनगर से 23.30 बजे चलकर तीसरेे दिन 12.30 बजे उधना पहुंचेगी।
09070 समस्तीपुर-उधना स्पेशल 25 नवंबर तक प्रत्येक मंगलवार को समस्तीपुर से 04.00 बजे चलकर अगले दिन 14.00 बजे उधना पहुंचेगी।
09034 बरौनी-उधना स्पेशल 27 दिसंबर तक प्रत्येक सोमवार एवं गुरूवार को बरौनी से 06.45 बजे चलकर अगले दिन 19.00 बजे उधना पहुंचेगी।
09570 बरौनी-राजकोट स्पेशल 29 नवंबर तक प्रत्येक शनिवार को बरौनी से 14.40 बजे चलकर तीसरे दिन 04.40 बजे राजकोट पहुंचेगी।
05211 बरौनी-सोगरिया (कोटा) स्पेशल 27 दिसंबर तक प्रत्येक शनिवार को बरौनी से 16.10 बजे चलकर अगले दिन 10.00 बजे सोगरिया (कोटा) पहुंचेगी।
09822 दानापुर-सोगरिया (कोटा) स्पेशल 10 नवंबर तक प्रत्येक सोमवार को दानापुर से 01.15 बजे चलकर अगले दिन 01.10 बजे सोगरिया (कोटा) पहुंचेगी।
01668 दानापुर-रानी कमलापति स्पेशल 12 नवंबर तक प्रत्येक रविवार एवं बुधवार को दानापुर से 11.00 बजे चलकर अगले दिन 08.55 बजे रानी कमलापति पहुंचेगी।
01702 दानापुर-जबलपुर स्पेशल 06 नवंबर तक प्रत्येक गुरूवार एवं शनिवार को दानापुर से 11.00 बजे चलकर अगले दिन 04.15 बजे जबलपुर पहुंचेगी।
04814 दानापुर-भगत की कोठी स्पेशल 27 नवंबर तक प्रत्येक गुरूवार को दानापुर से 18.45 बजे चलकर तीसरे दिन 01.00 बजे भगत की कोठी पहुंचेगी।
09618 समस्तीपुर-दौराई (अजमेर) स्पेशल 30 नवंबर तक प्रत्येक रविवार को समस्तीपुर से 01.00 बजे चलकर दूसरे दिन 06.15 बजे दौराई पहुंचेगी।
मुंबई/पुणे/नागपुर के लिए स्पेशल ट्रेन
05557 रक्सौल-लोकमान्य तिलक स्पेशल 25 नवंबर तक प्रत्येक मंगलवार को रक्सौल से 19.15 बजे चलकर तीसरे दिन 05.50 बजे लोकमान्य तिलक पहुंचेगी।
05585 सरहसा-लोकमान्य तिलक स्पेशल 28 नवंबर तक प्रत्येक शुक्रवार को सहरसा से 17.45 बजे चलकर तीसरे दिन 05.30 बजे लोकमान्य तिलक पहुंचेगी।
01144 दानापुर-लोकमान्य तिलक स्पेशल 01 दिसंबर तक प्रतिदिन दानापुर से 21.30 बजे चलकर तीसरे दिन 04.50 बजे लोकमान्य तिलक पहुंचेगी।
01018 दानापुर-लोकमान्य तिलक स्पेशल 03 दिसंबर तक प्रत्येक सोमवार एवं बुधवार को दानापुर से 00.30 बजे चलकर अगले दिन 12.00 बजे लोकमान्य तिलक पहुंचेगी।
01044 मुजफ्फरपुर-लोकमान्य तिलक स्पेशल 13 नवंबर तक प्रत्येक बुधवार को मुजफ्फरपुर से 08.30 बजे चलकर अगले दिन 22.50 बजे लोकमान्य तिलक पहुंचेगी।
01450 दानापुर-पुणे स्पेशल 02 दिसंबर तक प्रतिदिन दानापुर से 05.00 बजे चलकर अगले दिन 18.15 बजे पुणे पहुंचेगी।
01482 दानापुर-पुणे स्पेशल 03 दिसंबर तक प्रत्येक बुधवार एवं रविवार को दानापुर से 12.30 बजे चलकर अगले दिन 23.55 बजे पुणे पहुंचेगी।
03213 दानापुर-हडपसर (पुणे) स्पेशल 29 नवंबर तक प्रत्येक शनिवार को दानापुर से 21.00 बजे चलकर तीसरे दिन 04.15 बजे हडपसर (पुणे) पहुंचेगी।
09062 बरौनी-बांद्रा टर्मिनस स्पेशल 27 नवंबर तक प्रत्येक गुरुवार को बरौनी से 12.15 बजे चलकर तीसरे दिन 06.30 बजे बांद्रा टर्मिनल पहुंचेगी।
01208 समस्तीपुर-नागपुर स्पेशल 27 नवंबर तक प्रत्येक गुरुवार को समस्तीपुर से 23.45 बजे चलकर तीसरे दिन 07.00 बजे नागपुर पहुंचेगी।
08870 जयनगर-नेसुब इतवारी जं. (नागपुर) स्पेशल 08 नवंबर तक प्रत्येक शनिवार को जयनगर से 00.30 बजे चलकर अगले दिन 14.00 बजे नेसुब इतवारी जं.पहुंचेगी।
07312 मुजफ्फरपुर-वास्को डी गामा स्पेशल 25 दिसंबर तक प्रत्येक गुरुवार को मुजफ्फरपुर से 14.45 बजे चलकर तीसरे दिन 14.55 बजे वास्को डी गामा पहुंचेगी।
धनबाद से विभिन्न शहरों के लिए चलने वाली स्पेशल ट्रेनें
03379 धनबाद-लोकमान्य तिलक़ स्पेशल 02 दिसंबर तक प्रत्येक मंगलवार को धनबाद से 23.00 बजे चलकर तीसरे दिन 14.15 बजे लोकमान्य तिलक पहुंचेगी।
03311 धनबाद-चंडीगढ़ स्पेशल 28 नवंबर तक प्रत्येक मंगलवार एवं शुक्रवार को धनबाद से 23.50 बजे चलकर तीसरे दिन 04.30 बजे चंडीगढ़ पहुंचेगी।
03677 धनबाद-गोरखपुर स्पेशल 30 नवंबर तक प्रत्येक रविवार को धनबाद से 20.45 बजे चलकर अगले दिन 12.30 बजे गोरखपुर पहुंचेगी।
03309 धनबाद-दिल्ली स्पेशल 29 नवंबर तक प्रत्येक मंगलवार एवं शनिवार को धनबाद से 10.10 बजे चलकर अगले दिन 09.15 बजे दिल्ली पहुंचेगी।
04455 धनबाद-नई दिल्ली स्पेशल 02 दिसंबर तक प्रतिदिन धनबाद से 04.00 बजे चलकर अगले दिन 06.00 बजे नई दिल्ली पहुंचेगी।
02831 धनबाद-भुवनेश्वर स्पेशल 01 दिसंबर तक प्रतिदिन धनबाद से 16.00 बजे चलकर अगले दिन 07.45 बजे भुवनेश्वर पहुंचेगी।
06564 धनबाद-यशवंतपुर स्पेशल 29 दिसंबर तक प्रत्येक शनिवार को धनबाद से 20.45 बजे चलकर तीसरे दिन 21.30 बजे यशवंतपुर पहुंचेगी।
06064 धनबाद-कोयम्बटूर स्पेशल 01 दिसंबर तक प्रत्येक सोमवार को धनबाद से 06.00 बजे चलकर तीसरे दिन 03.45 बजे कोयम्बटूर पहुंचेगी।
09040 धनबाद-उधना स्पेशल 28 दिसंबर तक प्रत्येक रविवार को धनबाद से 23.50 बजे चलकर तीसरे दिन 14.00 बजे उधना पहुंचेगी।
