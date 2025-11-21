Language
    यात्रिगण कृपया ध्यान दें! सहरसा से अमृतसर के बीच 23 नवंबर को चलेगी स्पेशल ट्रेन, जानें रूट और टाइमिंग

    By Vidya Sagar Edited By: Shashank Baranwal
    Updated: Fri, 21 Nov 2025 11:02 PM (IST)

    रेलवे ने सहरसा और अमृतसर के बीच 23 नवंबर को एक स्पेशल ट्रेन चलाने का फैसला किया है। यह ट्रेन यात्रियों की सुविधा के लिए चलाई जा रही है। ट्रेन का रूट और समय रेलवे की वेबसाइट पर उपलब्ध है। इस स्पेशल ट्रेन से यात्रियों को काफी सुविधा मिलेगी।

    सहरसा से अमृतसर के लिए 23 नवंबर को चलेगी विशेष ट्रेन। सांकेतिक तस्वीर

    जागरण संवाददाता, पटना। यात्रियों की बढ़ती भीड़ और सुविधाओं को ध्यान में रखते हुए पूर्व मध्य रेल ने सहरसा से अमृतसर के बीच एक विशेष ट्रेन चलाने का निर्णय लिया है। गाड़ी संख्या 04667 सहरसा–अमृतसर स्पेशल का परिचालन 23 नवंबर को किया जाएगा।

    ट्रेन सहरसा से सुबह 07:30 बजे खुलकर मानसी (08:33 बजे), खगड़िया (08:50 बजे), बेगूसराय (09:23 बजे), बरौनी (10:00 बजे), बछवारा (10:32 बजे), हाजीपुर (12:05 बजे) और सोनपुर (12:28 बजे) स्टेशनों पर रुकेगी।

    आगे यह ट्रेन वाराणसी, रायबरेली, मुरादाबाद, सहारनपुर, अंबाला कैंट और जालंधर सिटी से होते हुए अगले दिन शाम पांच बजे अमृतसर पहुंचेगी।

    यात्रियों की सुविधा के लिए इस स्पेशल ट्रेन में कुल 16 कोच लगाए गए हैं, जिनमें वातानुकूलित तृतीय श्रेणी के दो कोच, शयनयान श्रेणी के आठ कोच तथा साधारण श्रेणी के छह कोच शामिल हैं।