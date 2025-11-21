Language
    Special Train: गुरु तेग बहादुर जी के शहीदी दिवस पर श्रद्धालुओं को तोहफा, भारतीय रेलवे चलाएगी विशेष ट्रेन

    By Vidya Sagar Edited By: Piyush Pandey
    Updated: Fri, 21 Nov 2025 07:36 AM (IST)

    गुरु तेग बहादुर जी के शहीदी दिवस पर, भारतीय रेलवे पटना साहिब से श्री आनंदपुर साहिब के लिए विशेष ट्रेन चलाएगी। 23 नवंबर को पटना से रवाना होकर, यह ट्रेन 24 नवंबर को आनंदपुर साहिब पहुंचेगी। वापसी में यह लखनऊ, मुरादाबाद और अंबाला कैंट में भी रुकेगी। टिकट बुकिंग आईआरसीटीसी पर उपलब्ध है।

    Hero Image

    प्रस्तुति के लिए इस्तेमाल की गई तस्वीर। (जागरण)

    जागरण संवाददाता, पटना। श्री गुरु तेग बहादुर जी, नौवें सिख गुरु और हिंद दी चादर के शहीदी दिवस 24 नवंबर के पावन अवसर पर लाखों श्रद्धालु तख्त श्री हरमंदिर जी पटना साहिब से तख्त श्री केसगढ़ साहिब, श्री आनंदपुर साहिब तक की यात्रा करते हैं।

    श्रद्धालुओं की सुविधा और गरिमामय यात्रा सुनिश्चित करने के लिए भारतीय रेलवे ने इस बार भी विशेष रेलगाड़ी चलाने का निर्णय लिया है।

    पटना साहिब विशेष रेलगाड़ी सभी श्रेणियों वाली पटना– श्री आनंदपुर साहिब ट्रेन 22 कोच के साथ 23 नंवबर को चलाई जाएगी।

    यह ट्रेन पटना जंक्शन से सुबह 06:40 बजे चलेगी जो 24 नवंबर को शाम 4:15 बजे श्री आनंदपुर साहिब पहुंचेगी। वापसी में 25 नवंबर को श्री आनंदपुर साहिब से ट्रेन रात 9:00 बजे चलेगी।

    इस विशेष रेलगाड़ी में सभी श्रेणियों के डिब्बे (स्लीपर, थर्ड एसी, सेकेंड एसी आदि) उपलब्ध होंगे। वापसी में यह ट्रेन लखनऊ, मुरादाबाद और अंबाला कैंट में ठहरेगी ताकि अन्य शहरों के यात्री भी सुविधा प्राप्त कर सकें।

    रेलवे अधिकारियों ने बताया कि यह विशेष रेलगाड़ी पिछले कई वर्षों की तरह इस बार भी श्रद्धालुओं को सुरक्षित, सुविधाजनक और सम्मानजनक यात्रा प्रदान करने के उद्देश्य से चलाई जा रही है। टिकट बुकिंग आईआरसीटीसी वेबसाइट, ऐप तथा रेलवे काउंटरों पर शुरू हो चुकी है।