    साइबर, नारकोटिक्स और अवैध खनन के फरार अपराधियों पर विशेष अभियान, ईओयू के एडीजी ने दिए कड़े निर्देश

    By Rajat Kumar Edited By: Nishant Bharti
    Updated: Sun, 28 Sep 2025 07:41 AM (IST)

    पटना में साइबर अपराध नारकोटिक्स और अवैध खनन के मामलों में फरार अपराधियों की गिरफ्तारी के लिए विशेष अभियान चलाया जाएगा। आर्थिक अपराध इकाई के एडीजी नैय्यर हसनैन खान ने मगध क्षेत्र की समीक्षा बैठक में यह निर्देश दिए। साइबर अपराध से संबंधित मामलों में तत्काल प्राथमिकी दर्ज करने के आदेश दिए गए हैं।

    साइबर, नारकोटिक्स एवं खनन अपराधियों की गिरफ्तारी को चलेगा विशेष अभियान

    राज्य ब्यूरो, पटना। राज्य में साइबर, नारकोटिक्स और अवैध खनन मामले में फरार अपराधियों की गिरफ्तारी को लेकर विशेष अभियान चलाया जाएगा। आईजी के नेतृत्व में चलाए जाने वाले अभियान में छापेमारी कर ऐसे अपराधियों की गिरफ्तारी सुनिश्चित कराई जाएगी।

    आर्थिक अपराध इकाई (ईओयू) के एडीजी नैय्यर हसनैन खान ने शनिवार को मगध क्षेत्र की समीक्षा बैठक में यह दिशा-निर्देश दिए। इस समीक्षा बैठक में मगध क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले जिलों में साइबर अपराध, साइबर सुरक्षा और मादक पदार्थों के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान एवं कार्रवाई की समीक्षा की गई।

    एडीजी ने साइबर से संबंधित किसी भी प्रकार का संज्ञेय अपराध होने पर शत-प्रतिशत प्राथमिकी दर्ज करने का निर्देश दिया है। इन कांडों का पर्यवेक्षण पुलिस उपाधीक्षक सह साइबर थानेदार को करना है।

    कांड चिह्नित कर चार्जशीट करने का निर्देश

    अगले दो माह में ऐसे 10 कांड चिह्नित कर चार्जशीट करने का निर्देश दिया गया है, जिसमें ठोस साक्ष्य उपलब्ध हो। मगध क्षेत्र में अवैध खनन, संग्रहण और परिवहन पर रोक लगाने के लिए ठोस कार्रवाई करने का निर्देश भी दिया गया।

    सूखा नशा विशेषकर अफीम की खेती और बिक्री पर रोक के लिए ठोस कार्ययोजना बनाकर कार्रवाई करने का निर्देश एडीजी ने दिया। आईजी को समय-समय पर पुलिसकर्मियों को साइबर से संबंधित प्रशिक्षण कराने का निर्देश दिया गया।

    इसके साथ ही साइबर अपराध के प्रति आम लोगों को जागरूक करने के लिए साइबर संबंधी एक्टिविटी के आयोजन करने को कहा गया है। बैठक में मगध जोन के आइजी क्षत्रनील सिंह, गया के एसएसपी आनंद कुमार, सिटी एसपी रामानंद कुमार आदि शामिल हुए। इसके अलावा मगध क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले जिलों के सभी डीएसपी सह साइबर थानाध्यक्ष और नारकोटिक्स शाखा प्रभारी शामिल रहे।