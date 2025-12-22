SPDS: पार्सल भेजने पर 10 परसेंट की छूट; नए साल में डाक विभाग का स्पेशल ऑफर, किन्हें मिलेगा लाभ, यहां जानें
विद्या सागर, पटना। Student Parcel Discount Scheme: डाक विभाग (India Post) ने छात्रों के हित में एक अहम फैसला लेते हुए “स्टूडेंट पार्सल डिस्काउंट स्कीम” की शुरुआत की है। इस योजना के तहत छात्रों को पार्सल बुकिंग पर डाक शुल्क में 10 प्रतिशत की छूट दी जाएगी।
यह योजना 1 जनवरी 2026 से पूरे देश में लागू होगी। डाक विभाग द्वारा जारी आदेश के अनुसार, इस योजना का उद्देश्य छात्रों को किफायती, सुलभ और विश्वसनीय पार्सल सेवा उपलब्ध कराना है।
देश में करोड़ों छात्र पढ़ाई के दौरान किताबें, प्रोजेक्ट, स्टेशनरी और निजी सामान अपने घर व शिक्षण संस्थानों के बीच भेजते हैं, जिससे उन पर अतिरिक्त आर्थिक बोझ पड़ता है। इस योजना से छात्रों को बड़ी राहत मिलेगी।
यह छूट देश के सभी मान्यता प्राप्त शैक्षणिक संस्थानों सरकारी एवं निजी स्कूलों, कालेजों, विश्वविद्यालयों, व्यावसायिक एवं दूरस्थ शिक्षा संस्थानों में पढ़ने वाले वास्तविक छात्रों को मिलेगी।
पार्सल बुकिंग के समय छात्र को संस्थान द्वारा जारी वैध छात्र पहचान पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। यह योजना केवल स्पीड पोस्ट पार्सल (रिटेल) और इंडिया पोस्ट पार्सल (रिटेल) पर लागू होगी।
बल्क या संविदात्मक पार्सल इस योजना के अंतर्गत नहीं आएंगे। छूट केवल मूल डाक शुल्क पर दी जाएगी, बीमा या अन्य वैल्यू एडेड सेवाओं पर नहीं।
ऑनलाइन और काउंटर दोनों पर सुविधा
छात्र पोस्ट ऑफिस काउंटर पर पार्सल बुकिंग के साथ-साथ क्लिक-एन-बुक पोर्टल के माध्यम से भी इस छूट का लाभ उठा सकेंगे। बुकिंग के समय “स्टूडेंट” विकल्प चुनने पर छात्र का नाम, संस्थान का नाम, छात्र आईडी नंबर और उसकी वैधता तिथि दर्ज करना अनिवार्य होगा।
डाक विभाग के अनुसार, सिस्टम में छात्र आइडी का विवरण दर्ज होने के बाद छूट स्वतः लागू हो जाएगी। प्रत्येक रसीद पर “स्टूडेंट डिस्काउंट एप्लाइड – आइडी वेरिफाइड” अंकित रहेगा।
योजना की निगरानी के लिए सिस्टम जनित रिपोर्ट तैयार की जाएगी। डाक विभाग ने सभी सर्किल प्रमुखों को निर्देश दिया है कि योजना की जानकारी सभी डाकघरों तक पहुंचाई जाए और इसका एकरूप क्रियान्वयन सुनिश्चित किया जाए।
यह योजना छात्रों के लिए न केवल आर्थिक रूप से सहायक होगी, बल्कि शिक्षा से जुड़ी आवश्यक वस्तुओं की आवाजाही को भी आसान बनाएगी।
