Bihar Chunav 2025: विश्व प्रसिद्ध सोनपुर मेला में थिएटर देखने वालों को करना होगा इंतजार, जानिए नई तारीख

डिजिटल डेस्क, पटना। अगर आप इस बार सोनपुर मेले में थिएटर देखने की तैयारी कर रहे हैं, तो थोड़ा इंतजार करना होगा। विधानसभा चुनाव 2025 के चलते इस बार विश्व प्रसिद्ध हरिहर क्षेत्र सोनपुर मेला के उद्घाटन की तारीख तीन से चार दिन आगे बढ़ा दी गई है। अब मेले का शुभारंभ 9 नवंबर को होगा।

करना होगा इंतजार आमतौर पर कार्तिक पूर्णिमा से दो दिन पहले शुरू होने वाला यह मेला इस बार चुनावी गहमागहमी के बीच थोड़ी देरी से सजने जा रहा है। हालांकि कार्तिक पूर्णिमा की रात से ही श्रद्धालुओं का गंडक और गंगा में स्नान शुरू हो जाएगा। सारण, पटना, वैशाली, मुजफ्फरपुर और चंपारण जिलों से बड़ी संख्या में श्रद्धालु सोनपुर पहुंचने लगे हैं।

मेले की शुरुआत को आगे बढ़ाने का फैसला 6 नवंबर को पहले चरण का मतदान निर्धारित होने के कारण जिला प्रशासन ने सुरक्षा और व्यवस्था को देखते हुए मेले की शुरुआत को आगे बढ़ाने का फैसला लिया है। पर्यटन विभाग और जिला प्रशासन मेले की तैयारियों में जुट गए हैं।

घोड़ा बाजार में भी रौनक दिखने लगी इस बीच, मेले परिसर में दुकानें सजने लगी हैं, थियेटर, झूले, चर्खी और ऊनी वस्त्रों के स्टॉल रंगत बिखेरने को तैयार हैं। वहीं घोड़ा बाजार में भी रौनक दिखने लगी है। सोमवार की शाम तक यहां तीन दर्जन से अधिक घोड़े पहुंच चुके थे। जमीन मालिक लगातार इलाकों को समतल और कीचड़ मुक्त बना रहे हैं।