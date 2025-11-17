सोनपुर मेले में AK-56 घोड़े का जलवा... जानें क्या है इसका शाही अंदाज़ और रॉयल डाइट ?

डिजिटल डेस्क, पटना। एशिया का सबसे बड़ा और विश्वप्रसिद्ध सोनपुर पशु मेला हर बार अपने अनोखेपन के लिए सुर्खियां बटोरता है, लेकिन इस बार मेले की चर्चा का केंद्र कोई विशाल हाथी, दुलर्भ नस्ल का ऊंट या भारी-भरकम सांड नहीं, बल्कि एक ऐसा घोड़ा है जिसने कदम रखते ही पूरे मैदान की नज़रें अपनी ओर खींच लीं। यह है 66 इंच ऊंचा, रौबदार कद-काठी वाला सिंध नस्ल का घोड़ा—AK-56। नाम ही ऐसा कि सुनते ही लोग रुक जाते हैं और घोड़े को देखते ही कैमरे ऑन हो जाते हैं।

पटना सिटी के रूदल यादव अपने चार शानदार घोड़ों AK-56, थार, बाबर और एक नवयुवा घोड़े के साथ मेले में पहुंचे हैं। पर भीड़ का सारा उत्साह AK-56 के नाम है। इसकी चाल, चमकदार काया, मांसपेशियों की बनावट और फिटनेस देखकर दर्शक यही कहते नजर आते हैं "ऐसा घोड़ा पहले कभी नहीं देखा!" रूदल यादव बताते हैं कि AK-56 न सिर्फ दिखने में रॉयल है, बल्कि यह एक चैंपियन रनर भी है। वैशाली, मुजफ्फरपुर और समस्तीपुर में आयोजित दौड़ प्रतियोगिताओं में यह कुल 5 बार विजेता रह चुका है। इसकी औसत रफ्तार करीब 42 किलोमीटर प्रति घंटा बताई जाती है, जो इसे प्रतियोगी घोड़ों की टॉप कैटेगरी में खड़ा करती है। मेले में आने वाले बच्चे इसे सुपरहीरो की तरह देखते हैं, जबकि बड़े इसे ‘मेले की शान’ बताते हैं।