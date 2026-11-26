जागरण संवाददाता, पटना। विश्वप्रसिद्ध हरिहर क्षेत्र सोनपुर मेले (Sonepur Mela Bihar 2026) की रौनक देखने जाने वाले पर्यटकों के लिए इस बार सफर भी खास होगा। मेले की सैर को सुविधाजनक बनाने के लिए बिहार राज्य पर्यटन विकास निगम ने विशेष टूर पैकेज शुरू किए हैं।

पर्यटक अपने बजट और जरूरत के अनुसार एसी बस, डबल डेकर बस, विंगर से लेकर इनोवा और इटियोस जैसी गाड़ियों से सोनपुर पहुंच सकेंगे। पटना से सोनपुर आने-जाने का किराया नौ सौ रुपये प्रति व्यक्ति से शुरू है। दो लोगों के लिए छह हजार रुपये का विशेष कपल पैकेज भी तैयार किया गया है।

पर्यटन निगम की ओर से पटना में दो स्थानों से सोनपुर के लिए वाहनों का परिचालन किया जा रहा है। इनमें वीरचंद पटेल पथ स्थित कौटिल्य विहार होटल और दारोगा राय पथ स्थित सिख हेरिटेज गुरु नानक भवन शामिल हैं।

दोनों स्थानों से प्रतिदिन दोपहर 12 बजे से शाम सात बजे तक सोनपुर के लिए वाहन उपलब्ध होंगे। पर्यटक बिना किसी परेशानी के मेले की ऐतिहासिक विरासत, सांस्कृतिक रंग और आकर्षण का आनंद ले सकें। वाहनों के हिसाब से किराया तय पर्यटकों के बजट को ध्यान में रखते हुए अलग-अलग वाहनों का किराया निर्धारित किया गया है। एसी बस, डबल डेकर बस और विंगर से आने-जाने के लिए प्रति व्यक्ति नौ सौ रुपये देने होंगे।