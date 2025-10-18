Language
Back Image
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck

    पटना एयरपोर्ट के बाहर से साफ्टवेयर इंजीनियर लापता, दो दिनों से नहीं मिल रहा सुराग

    By Ashish Shukla Edited By: Vyas Chandra
    Updated: Sat, 18 Oct 2025 08:55 PM (IST)

    पटना एयरपोर्ट के बाहर से एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर लापता हो गया है। वह दो दिनों से लापता है, जिससे उसके परिवार वाले चिंतित हैं। पुलिस ने गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। एयरपोर्ट के सीसीटीवी फुटेज खंगाले जा रहे हैं और आसपास के लोगों से पूछताछ की जा रही है, लेकिन अभी तक कोई सुराग नहीं मिला है।

    prefferd source google
    Hero Image

    पटना एयरपोर्ट पहुंचने के बाद साफ्टवेयर इंजीनियर लापता। सांकेतिक तस्‍वीर

    जागरण संवाददाता, पटना। बेंगलुरु से पटना एयरपोर्ट पहुंचने के बाद शिवहर निवासी साफ्टवेयर इंजीनियर वेणु चैतन्य रहस्यमय ढंग से लापता हो गए। वे दिवाली की छुट्टी में बेंगलुरु से पटना पहुंचे थे और यहां से घर जाने वाले थे। घर नहीं पहुंचने और मोबाइल स्चिच आफ होने के बाद स्वजन खोजबीन में जुट गए। दूसरे दिन शुक्रवार को पिता रामस्वरूप प्रसाद ने एयरपोर्ट थाने में बेटे की गुमशुदगी की शिकायत दर्ज कराई है। एसएसपी कार्तिकेय के शर्मा ने बताया कि गुमशुदगी का केस दर्ज कर युवक की खोजबीन की जा रही है। तकनीकी और मानवीय अनसुंधान करने के साथ ही सीसीटीवी फुटेज भी देखा जा रहा है।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    दिवाली की छुट्टी में जा रहे थे गांव 

    स्वजन ने पुलिस को बताया कि चैतन्य 16 अक्टूबर को बेंगलुरु से पटना एयरपोर्ट पहुंचे थे।  शाम करीब 5 बजकर 30 मिनट पर उन्‍होंने अपनी बहन से फोन पर बात कर बताया कि पटना पहुंच गए हैं। इससे स्‍वजन आश्‍वस्‍त हो गए कि कुछ घंटे में वे घर पहुंच जाएंगे। रात हो गई, लेकिन उन्‍होंने न तो कॉल किया और न घर पहुंचे थे। इसके बाद रात में उसके मोबाइल पर कॉल करने का प्रयास किया गया, लेकिन उनका मोबाइल स्विच आफ बताने लगा। स्वजन को लगा कि मोबाइल डिस्चार्ज हो गया होगा।

    इसके पूर्व शाम 6 बजकर 14 मिनट पर पिता से हुई अंतिम बातचीत में उन्‍होंने कहा कि गांधी मैदान से बस लेने जा रहे हैं। देर रात तक जब वह घर नहीं पहुंचे, तब स्वजनों की चिंता बढ़ गई। उनकी खोजखबर ली जाने लगी। एयरपोर्ट, गांधी मैदान बस स्टैंड और परिचितों से संपर्क करने के बावजूद कोई सुराग नहीं मिला। इससे स्‍वजन सशंकित हो गए। अगले दिन शुक्रवार को हवाई अड्डा थाने में इसकी शिकायत की गई। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। पुलिस एयरपोर्ट क्षेत्र और बस स्टैंड के सीसीटीवी फुटेज के साथ मोबाइल लोकेशन खंगाल रही है।