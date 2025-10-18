पटना एयरपोर्ट के बाहर से साफ्टवेयर इंजीनियर लापता, दो दिनों से नहीं मिल रहा सुराग

जागरण संवाददाता, पटना। बेंगलुरु से पटना एयरपोर्ट पहुंचने के बाद शिवहर निवासी साफ्टवेयर इंजीनियर वेणु चैतन्य रहस्यमय ढंग से लापता हो गए। वे दिवाली की छुट्टी में बेंगलुरु से पटना पहुंचे थे और यहां से घर जाने वाले थे। घर नहीं पहुंचने और मोबाइल स्चिच आफ होने के बाद स्वजन खोजबीन में जुट गए। दूसरे दिन शुक्रवार को पिता रामस्वरूप प्रसाद ने एयरपोर्ट थाने में बेटे की गुमशुदगी की शिकायत दर्ज कराई है। एसएसपी कार्तिकेय के शर्मा ने बताया कि गुमशुदगी का केस दर्ज कर युवक की खोजबीन की जा रही है। तकनीकी और मानवीय अनसुंधान करने के साथ ही सीसीटीवी फुटेज भी देखा जा रहा है।

दिवाली की छुट्टी में जा रहे थे गांव स्वजन ने पुलिस को बताया कि चैतन्य 16 अक्टूबर को बेंगलुरु से पटना एयरपोर्ट पहुंचे थे। शाम करीब 5 बजकर 30 मिनट पर उन्‍होंने अपनी बहन से फोन पर बात कर बताया कि पटना पहुंच गए हैं। इससे स्‍वजन आश्‍वस्‍त हो गए कि कुछ घंटे में वे घर पहुंच जाएंगे। रात हो गई, लेकिन उन्‍होंने न तो कॉल किया और न घर पहुंचे थे। इसके बाद रात में उसके मोबाइल पर कॉल करने का प्रयास किया गया, लेकिन उनका मोबाइल स्विच आफ बताने लगा। स्वजन को लगा कि मोबाइल डिस्चार्ज हो गया होगा।