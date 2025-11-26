युवाओं में बढ़ रहे सुसाइड अटेम्प्ट के मामले, सोशल मीडिया बना बड़ा कारण; इन संकेतों को न करें इग्नोर

जागरण संवाददाता, पटना। आत्महत्या का प्रयास करने वाले युवाओं और किशोरों की संख्या तेजी से बढ़ रही है। पीएमसीएच, आइजीआइएमएस और एम्स पटना के मानसिक रोग विभागों की ओपीडी में रोजाना 9–10 ऐसे रोगी पहुंच रहे हैं, जिनके मन में आत्महत्या के विचार आते हैं।

बीते एक वर्ष में तीनों संस्थानों में कुल 1619 मरीज भर्ती किए गए। इनमें अधिसंख्य युवा, किशोर और महिलाएं शामिल हैं। इसे देखते हुए चिकित्सकों ने अभिभावकों को सर्तक रहने की सलाह दी है। IGIMS के मेडिकल सुपरिटेंडेंट डॉ. मनीष मंडल ने कहा कि गलत सूचना, अवास्तविक तुलना और लगातार दबाव युवाओं को मानसिक रूप से कमजोर कर रहा है। उन्होंने सुझाव दिया कि युवा सकारात्मक सोच विकसित करें और योग–व्यायाम जैसी गतिविधियों को अपनी दिनचर्या में शामिल करें, जबकि परिवार और समाज को भी संवेदनशीलता के साथ उनका समर्थन करना चाहिए। PMCH में भर्ती हुए सर्वाधिक रोगी सबसे अधिक 1009 मरीज पीएमसीएच में, जबकि लगभग 610 मरीज आइजीआइएमएस में भर्ती किए गए। समय पर पहुंचने के कारण 85 प्रतिशत मरीजों की जान बचा ली गई। बाद में इन सभी की मानसिक रोग विभागों में काउंसलिंग की गई।

मरीजों की उम्र के विश्लेषण के अनुसार दो-तिहाई मरीज 30 वर्ष से कम थे। इसमें 289 मरीज 20 वर्ष से कम और 390 मरीज 20–30 आयु वर्ग के थे। PMCH मानसिक रोग के पूर्व विभागाध्यक्ष डा. एनपी सिंह के अनुसार, युवा पढ़ाई, करियर और भविष्य की चिंता में डिप्रेशन के शिकार हो रहे हैं।

आइजीआइएमएस के वरीय मनोरोग विशेषज्ञ डॉ. केके सिंह ने बताया कि इंटरनेट मीडिया पर बढ़ती निर्भरता और नकारात्मक सामग्री के कारण युवाओं में गलत भावनाएं और आत्मघाती विचार बढ़ रहे हैं। उन्होंने स्कूल–कालेजों में मानसिक स्वास्थ्य जागरूकता और नियमित काउंसलिंग की आवश्यकता पर जोर दिया।