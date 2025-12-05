शादी सीजन में आसमान छूता एयरफेयर: पटना से देश के बड़े शहरों की उड़ानें हुईं महंगी, कोलकाता रूट सबसे महंगा

डिजिटल डेस्क, पटना। Patna Flights News बिहार में शादी का सीजन अपने चरम पर है और इसका सीधा असर देश के एयर रूट्स पर दिख रहा है। पटना आने-जाने वाली उड़ानों का किराया इन दिनों रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गया है। बिहार से दिल्ली, मुंबई, बेंगलुरु, चेन्नई और कोलकाता जैसे बड़े शहरों में काम करने वाले लोग छुट्टी लेकर अपने घर आ रहे हैं, वहीं विवाह समारोह के बाद वापस लौटने की जल्दबाजी में फ्लाइट की मांग कई गुना बढ़ गई है। इस भारी मांग का परिणाम यह हुआ कि एयरलाइंस ने टिकट दरें 4 से 5 गुना तक बढ़ा दी हैं।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि पटना से कोलकाता की फ्लाइट का किराया इस समय अंतरराष्ट्रीय रूट यानी दिल्ली–लंदन के किराए से भी अधिक है। जहां दिल्ली से लंदन जाने वाली एयर इंडिया की फ्लाइट का महीना भर पहले तक 30 हजार के आसपास किराया था, वहीं पटना से कोलकाता की टिकट दर 66 हजार रुपए के पार जा चुकी है। यह स्थिति यात्रियों के बीच चर्चा का विषय बनी हुई है।

शादी-ब्याह के समय बिहार आने वाले प्रवासी बड़ी संख्या में फ्लाइट बुक कर रहे हैं, जिससे एयरलाइन कंपनियों को अचानक बढ़ी मांग का फायदा मिल गया है। मेक माय ट्रिप के आंकड़ों के अनुसार पटना से मुंबई होते हुए कोलकाता जाने वाली फ्लाइट (AI 2790, AI 2643) सबसे महंगी हो गई है, जिसका किराया 66,765 रुपए तक पहुंच गया है। यह आम दिनों के 4-5 हजार रुपए वाले किराए से करीब 15 गुना अधिक है।

इसी तरह पटना से दिल्ली की उड़ानें भी यात्रियों के बजट को झटका दे रही हैं। सामान्य दिनों में 5 से 6 हजार की टिकट मिलने वाली फ्लाइट अब 50 हजार से ऊपर बिक रही है। एयर इंडिया की फ्लाइट (AI 2790, AI 9487) का किराया 51,332 रुपए सूचीबद्ध है। पटना से मुंबई और बेंगलुरु जाने वाले यात्रियों की समस्या भी कम नहीं है। पटना-मुंबई नॉन-स्टॉप फ्लाइट का किराया 40 हजार रुपए तो स्टॉपओवर फ्लाइट का किराया 50 हजार से ज्यादा है। पटना-बेंगलुरु रूट पर स्थिति और खराब है, जहां 7 हजार की टिकट अब 60 हजार से अधिक की हो गई है। चेन्नई तक का किराया भी 50 हजार रुपए के ऊपर पहुंच गया है। एयरलाइन विशेषज्ञों का कहना है कि बिहार में हर साल लगन के समय ऐसी स्थिति बनती है, लेकिन इस बार मांग असामान्य रूप से बढ़ी है। टिकट दरों में भारी बढ़ोतरी से आम यात्रियों के लिए हवाई यात्रा करना मुश्किल हो गया है और कई लोग मजबूरन ट्रेन या बस का विकल्प तलाश रहे हैं।