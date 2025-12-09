Smart Meter: स्मार्ट मीटर लगा रही एजेंसियों को सख्त निर्देश, 31 दिसंबर से पहले पूरा होगा ये काम

Language
    By Bhuwaneshwar Vatsyayan Edited By: Piyush Pandey
    Updated: Tue, 09 Dec 2025 11:09 PM (IST)

    बिहार में स्मार्ट प्रीपेड मीटर लगा रही एजेंसियों को बिजली कंपनी के सीएमडी मनोज कुमार सिंह ने 31 दिसंबर तक सिस्टम मीटरिंग व कंज्यूमर टैगिंग का काम पूरा ...और पढ़ें

    प्रस्तुति के लिए इस्तेमाल की गई तस्वीर। (जागरण)

    राज्य ब्यूरो, पटना। बिजली कंपनी के सीएमडी मनोज कुमार सिंह ने मंगलवार को बिहार मे स्मार्ट प्रीपेड मीटर के क्षेत्र में काम कर रही एजेंसियों के साथ बैठक की।

    इस दौरान उन्होंने यह निर्देश दिया कि सिस्टम मीटरिंग व कंज्यूमर टैगिंग का काम 31 दिसंबर तक पूरा करें। स्मार्ट मीटर इंस्टालेशन कार्यों की समीक्षा की गयी।

    बैठक में साउथ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड के प्रबंध निदेशक महेंद्र कुमार, नार्थ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड के प्रबंध निदेशक राहुल कुमार, दोनों बिजली वितरण कंपनियों के वरीय अधिकारी एवं मीटरिंग एजेंसियों के प्रतिनिधि उपस्थित थे।

    बैठक में मीटरिंग एजेंसियों को मानव बल बढ़ाने को ले रोजगार मेला लगाने का सुझाव दिया, ताकि कंज्यूमर टैंगिग और सिस्टम मीटरिंग का काम तय समय सीमा में हो सके।

    बैठक में काम रही एजेंसी क्रमश: ईईएसएल, जीनस, इंटेलीस्मार्ट, अडानी पावर, सिक्योर मीटर्स, हाइप्रिंट, एनसीसी एजेंसियों द्वारा किए जा रहे कार्यों की समीक्षा की गयी।

    बिजली कंपनी के सीएमडी ने नए कनेक्शनों हेतु स्मार्ट मीटर इंस्टॉलेशन में तेजी लाने, ट्रांसफार्मर व फीडर मीटरिंग की योजना को प्रभावी ढंग से पूरा करने और कार्यबल को बढ़ाने पर जोर दिया।

