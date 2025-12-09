Vande Bharat Express: पटना–दिल्ली के बीच दौड़ेगी देश की पहली स्लीपर वंदे भारत, राजधानी का आराम, वंदे की रफ्तार

डिजिटल डेस्क,पटना। पटना–दिल्ली रूट पर यात्रा करने वालों के लिए इस दिसंबर बड़ा बदलाव लेकर आ रहा है। भारतीय रेलवे देश की पहली वंदे भारत स्लीपर ट्रेन की शुरुआत बिहार से करने जा रहा है। यह वही ट्रेन है, जिसका यात्री कई महीनों से इंतजार कर रहे थे, तेजस की रफ्तार, राजधानी का आराम और वंदे भारत की हाई-टेक इंजीनियरिंग, सब एक साथ। यह नया रैक पारंपरिक रातभर की यात्रा के अनुभव को पूरी तरह बदलेगा।

नॉन-स्टॉप स्पीड, झटके रहित सफर इस हाई–टेक ट्रेन की खासियत इसकी गति है। 160 km/h की रफ्तार पर भी कप में रखी चाय नहीं छलकेगी। ट्रेन की बॉडी, सस्पेंशन और ब्रेकिंग सिस्टम इतना एडवांस है कि तेजी से दौड़ते हुए भी संतुलन बरकरार रहता है। जरूरत पड़ने पर ट्रेन बेहद कम दूरी में रुक जाती है और पुनः रफ्तार पकड़ लेती है।

16 कोच, 827 सीट—होटल जैसा आराम यह नया स्लीपर वेरिएंट 16 कोच के साथ आएगा— AC3 के 11 कोच (611 सीट)

AC2 के 4 कोच (188 सीट)

AC1 का 1 कोच (24 सीट) यानी कुल 827 यात्रियों की क्षमता। डिज़ाइन ऐसा कि हर वर्ग को प्रीमियम ट्रेवल का अहसास हो। रेलवे सूत्रों के अनुसार, किराया राजधानी एक्सप्रेस के आसपास रहने की उम्मीद है। मांग बढ़ने पर रेलवे बोगियों की संख्या बढ़ा सकता है।