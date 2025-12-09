Vande Bharat Express: पटना–दिल्ली के बीच दौड़ेगी देश की पहली स्लीपर वंदे भारत, राजधानी का आराम, वंदे की रफ्तार
डिजिटल डेस्क,पटना। पटना–दिल्ली रूट पर यात्रा करने वालों के लिए इस दिसंबर बड़ा बदलाव लेकर आ रहा है। भारतीय रेलवे देश की पहली वंदे भारत स्लीपर ट्रेन की शुरुआत बिहार से करने जा रहा है। यह वही ट्रेन है, जिसका यात्री कई महीनों से इंतजार कर रहे थे, तेजस की रफ्तार, राजधानी का आराम और वंदे भारत की हाई-टेक इंजीनियरिंग, सब एक साथ। यह नया रैक पारंपरिक रातभर की यात्रा के अनुभव को पूरी तरह बदलेगा।
नॉन-स्टॉप स्पीड, झटके रहित सफर
इस हाई–टेक ट्रेन की खासियत इसकी गति है। 160 km/h की रफ्तार पर भी कप में रखी चाय नहीं छलकेगी। ट्रेन की बॉडी, सस्पेंशन और ब्रेकिंग सिस्टम इतना एडवांस है कि तेजी से दौड़ते हुए भी संतुलन बरकरार रहता है। जरूरत पड़ने पर ट्रेन बेहद कम दूरी में रुक जाती है और पुनः रफ्तार पकड़ लेती है।
16 कोच, 827 सीट—होटल जैसा आराम
यह नया स्लीपर वेरिएंट 16 कोच के साथ आएगा—
- AC3 के 11 कोच (611 सीट)
- AC2 के 4 कोच (188 सीट)
- AC1 का 1 कोच (24 सीट)
यानी कुल 827 यात्रियों की क्षमता। डिज़ाइन ऐसा कि हर वर्ग को प्रीमियम ट्रेवल का अहसास हो। रेलवे सूत्रों के अनुसार, किराया राजधानी एक्सप्रेस के आसपास रहने की उम्मीद है। मांग बढ़ने पर रेलवे बोगियों की संख्या बढ़ा सकता है।
पहला रैक बेंगलुरु के BEML कारखाने में तैयार हो चुका है। 12 दिसंबर को इसे भेजा जा रहा है। इसके बाद दिल्ली–पटना रूट पर ट्रायल रन शुरू होगा और नए साल से पहले इसे चलाने की तैयारी है।
कैसे चलेगी ट्रेन?
- स्लीपर वंदे भारत को सप्ताह में 6 दिन चलाने की योजना है।
- पटना से शाम को प्रस्थान
- अगले दिन सुबह दिल्ली पहुंचना
- दिल्ली से शाम को वापसी
- सुबह पटना
- रातभर की यात्रा अब राजधानी जैसी आरामदायक और वंदे भारत जैसी तेज होगी।
- लक्जरी जैसी सुविधाएं
- ट्रेन का इंटीरियर फ्लाइट और होटल स्टैंडर्ड पर डिजाइन किया गया है—
- USB-इंटीग्रेटेड रीडिंग लैंप—नाइट रीडिंग के लिए शानदार
- रियल-टाइम पैसेंजर इन्फॉर्मेशन डिस्प्ले
- फ्री हाई-स्पीड Wi-Fi और इंफोटेनमेंट स्क्रीन
- ताजा भोजन के लिए मॉड्यूलर पैंट्री
- टच-फ्री बायो-वैक्यूम टॉयलेट
- AC1 में गर्म पानी के शावर
- ऊपरी बर्थ के लिए सुरक्षित एर्गोनोमिक सीढ़ियां
- दिव्यांग और बुजुर्गों के लिए PRM-फ्रेंडली बर्थ
- रेलवे पहली बार स्लीपर ट्रेन में इतना आधुनिक सेटअप पेश कर रहा है।
- सुरक्षा—कवच सहित हाई-टेक सिस्टम
- सुरक्षा के लिए सबसे मजबूत इंतजाम किए गए हैं—
- KAVACH एंटी-कोलिजन टेक्नोलॉजी
- इमरजेंसी टॉक-बैक यूनिट्स
- पूरी तरह सील गैंगवे
- ऑटोमैटिक प्लग डोर
- हर कोच में CCTV निगरानी
- इन प्रणालियों से यात्रा ज्यादा सुरक्षित, शांत और बिना बाधा के होगी।
पटना–दिल्ली रूट की प्रीमियम ट्रेनों पर नई चुनौती
वर्तमान में पटना–दिल्ली रूट पर राजधानी, तेजस, हमसफर और गरीब रथ जैसी प्रीमियम ट्रेनें चलती हैं। इन ट्रेनों को 12 से 14 घंटे का समय लगता है। किराया 1200 से 4100 रुपये तक है। वंदे भारत स्लीपर इनके मुकाबले कम समय, बेहतर आराम और अत्याधुनिक सुविधाओं के साथ आएगी।
