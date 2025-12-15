सीतामढ़ी में पुनौराधाम मंदिर निर्माण का वर्क ऑर्डर जारी, योजना पर खर्च होंगे 942 करोड़ रुपये
राज्य ब्यूरो, पटना। सीतामढ़ी में मां जानकी जन्मभूमि पर बनने वाले पुनौराधाम के भव्य मंदिर निर्माण का काम अब शुरू हो जाएगा। बिहार राज्य पर्यटन विकास निगम ने निविदा प्रक्रिया पूर्ण होने के बाद चुनी गई एजेंसी अहलूवालिया कांट्रेक्टस को सोमवार को कार्यादेश निर्गत कर दिया है।
योजना के तहत अयोध्या के राम मंदिर की तर्ज पर भव्य मंदिर बनाया जाएगा। इसके लिए मंदिर की वर्तमान संरचना का उन्नयण, भवन निर्माण एवं अन्य पर्यटकीय विकास संबंधित कार्य किए जाएंगे।
योजना पूरी होने के बाद दस वर्षों के लिए संचालन एवं प्रबंधन से संबंधित काम भी किया जाएगा। इस परियोजना पर करीब 942 करोड़ रुपये खर्च होंगे। निविदादाता के लिए कार्य समाप्ति की संभावित तिथि 42 माह रखी गयी है।
वृहद परियोजना के तहत मुख्य मंदिर के चारों ओर परिक्रमा पथ, परकोटा, अनुष्ठान मंडप का निर्माण एवं मां जानकी कुण्ड के सौन्दर्यीकरण का कार्य किया जाना है। साथ ही पर्यटकों (तीर्थ यात्रियों) के आवासन, म्यूजियम एवं आडिटोरियम की भी सुविधा उपलब्ध होगी।
मंदिर के लिए राज्य सरकार द्वारा 50 एकड़ भूमि अधिग्रहण हेतु 165.57 करोड़ की राशि की स्वीकृति भी दी गई है। पुनौराधाम मंदिर में 17 एकड़ भूमि पूर्व से उपलब्ध है। इस परिसर में बनने वाले मुख्य मंदिर की ऊंचाई 151 फीट की होगी।
