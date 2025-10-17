Siddharth Saurav Net Worth: तीन साल में चार गुना बढ़ी बिक्रम BJP प्रत्याशी की संपत्ति, सात आपराधिक मामले लंबित

जागरण संवाददाता, पटना। बिक्रम विधानसभा से भाजपा प्रत्याशी सिद्धार्थ सौरव साइंस कॉलेज से इंटरमीडिएट उत्तीर्ण हैं। उनकी संपत्ति गत तीन वर्षों में चार गुना से अधिक हो गई है। 2021-22 में उन्होंने आयकर विवरणी में वार्षिक आय छह लाख 44 हजार 450 रुपये दर्शायी थी, जबकि 2025-2026 में यह 25 लाख चार हजार 801 रुपये हो गई।

इसी अवधि में उनकी पत्नी की आय पांच लाख 17 हजार 510 रुपये से बढ़कर छह लाख 44 हजार 450 रुपये हो गई है। कृषि कार्य व विधायक के रूप में मिलने वाले वेतन के अलावा उनके पास 40 करोड़ 60 लाख रुपये से अधिक की अचल संपत्ति भी है।

सात आपराधिक मामले लंबित नामांकन के समय दिए शपथ पत्र में उन्होंने नौबतपुर में चार, बिक्रम में दो और फुलवारीशरीफ में एक, कुल सात आपराधिक मामले लंबित होने की सूचना दी है। इनमें से एक मामले में उन्हें किशोर न्याय अधिनियम के तहत आजीवन कारावास की सजा मिली थी। सर्वोच्च न्यायालय के आदेश पर वे कारामुक्त हुए थे।

सिद्धार्थ सौरव के पास 40. 60 करोड़ रुपये की अचल संपत्ति में विरासत में मिली, 14 एकड़ जमीन भी है। इसकी वर्तमान कीमत करीब 14 करोड़ है। वहीं, कंकड़बाग के मकान व हरियाणा में प्लाट की कीमत करीब 26 करोड़ 60 लाख रुपये है।

पत्नी के पास 84 लाख 63 हजार 670 रुपये सौरव के पास दो करोड़ 27 लाख 68 हजार 751 रुपये तो पत्नी के पास 84 लाख 63 हजार 670 रुपये की चल संपत्ति है। उनके पास 48 हजार तो पत्नी के पास 40 हजार रुपये नकद हैं।