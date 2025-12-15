राजगीर से दिल्ली जा रही श्रमजीवी सुपरफास्ट एक्सप्रेस में उठा धुआं, मझौली हॉल्ट पर मची अफरा-तफरी

संवाद सूत्र, बिहटा (पटना)। राजगीर से नई दिल्ली जा रही ट्रेन संख्या 12391 श्रमजीवी सुपरफास्ट एक्सप्रेस में सोमवार को मझौली हॉल्ट के पास उस समय अफरा-तफरी मच गई, जब इंजन के बगल वाली कोच से अचानक धुआं उठता दिखाई दिया।

घटना के समय ट्रेन राजगीर से चलकर पटना होते हुए नई दिल्ली की ओर बढ़ रही थी और मझौली हॉल्ट पर पहुंची ही थी। धुआं उठता देख यात्रियों में हड़कंप मच गया। स्थिति की गंभीरता को भांपते हुए यात्रियों ने चेन पुलिंग कर ट्रेन को रुकवाया और एहतियातन संबंधित कोच से बाहर निकल आए।

सूचना मिलते ही रेलवे कर्मियों ने मौके पर पहुंचकर स्थिति को नियंत्रित किया। प्राथमिक जांच में कोच से धुआं निकलने का कारण ब्रेक बाइंडिंग बताया गया है। समय रहते ट्रेन रोक दिए जाने से किसी तरह की जनहानि नहीं हुई।