Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    राजगीर से दिल्ली जा रही श्रमजीवी सुपरफास्ट एक्सप्रेस में उठा धुआं, मझौली हॉल्ट पर मची अफरा-तफरी

    By Jai Shankar Bihari Edited By: Rajat Mourya
    Updated: Mon, 15 Dec 2025 08:55 PM (IST)

    राजगीर से दिल्ली जा रही श्रमजीवी सुपरफास्ट एक्सप्रेस में धुआं उठने से मझौली हॉल्ट पर अफरा-तफरी मच गई। घटना के कारण यात्रियों में दहशत फैल गई। हालांकि, ...और पढ़ें

    Hero Image

    राजगीर से दिल्ली जा रही श्रमजीवी सुपरफास्ट एक्सप्रेस में उठा धुआं

    संवाद सूत्र, बिहटा (पटना)। राजगीर से नई दिल्ली जा रही ट्रेन संख्या 12391 श्रमजीवी सुपरफास्ट एक्सप्रेस में सोमवार को मझौली हॉल्ट के पास उस समय अफरा-तफरी मच गई, जब इंजन के बगल वाली कोच से अचानक धुआं उठता दिखाई दिया।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    घटना के समय ट्रेन राजगीर से चलकर पटना होते हुए नई दिल्ली की ओर बढ़ रही थी और मझौली हॉल्ट पर पहुंची ही थी। धुआं उठता देख यात्रियों में हड़कंप मच गया। स्थिति की गंभीरता को भांपते हुए यात्रियों ने चेन पुलिंग कर ट्रेन को रुकवाया और एहतियातन संबंधित कोच से बाहर निकल आए।

    सूचना मिलते ही रेलवे कर्मियों ने मौके पर पहुंचकर स्थिति को नियंत्रित किया। प्राथमिक जांच में कोच से धुआं निकलने का कारण ब्रेक बाइंडिंग बताया गया है। समय रहते ट्रेन रोक दिए जाने से किसी तरह की जनहानि नहीं हुई।

    घटना के बाद श्रमजीवी एक्सप्रेस मझौली हॉल्ट के पास 20 मिनट तक खड़ी रही, जिससे अप और डाउन लाइन पर ट्रेनों के परिचालन पर असर पड़ा।

    कई ट्रेनों को नजदीकी स्टेशनों पर रोकना पड़ा, वहीं कुछ ट्रेनों का संचालन विलंब से हुआ। रेलवे के तकनीकी दल ने कोच की जांच कर आवश्यक सुधार किया, जिसके बाद ट्रेन को आगे के लिए रवाना किया गया।