दुकानदार की हत्या की थी पूरी प्लानिंग, पटना पुलिस ने समय रहते बचाई जान
पटना पुलिस ने एक दुकानदार की हत्या की साजिश को विफल कर दिया। गुप्त सूचना मिलने पर पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए साजिशकर्ताओं को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस के अनुसार, हत्या की पूरी योजना बनाई गई थी और समय पर कार्रवाई से दुकानदार की जान बच गई। पुलिस मामले की जांच कर रही है और साजिश में शामिल अन्य लोगों की तलाश कर रही है।
संवाद सूत्र, अथमलगोला (पटना)। एक दुकानदार की हत्या करने एक-दो नहीं कुल 14 युवक पहुंच गए। महज संयोग था कि पुलिस को पहले भनक लग गई और सभी को दबोच लिया गया। घटना अथमलगोला थाना क्षेत्र के फुलेलपुर गांव के पास फोरलेन के समीप की है। गिरफ्तार युवकों के पास से एक लोडेड देसी पिस्तौल, छह बाइक एवं 15 मोबाइल फोन बरामद किए गए हैं। बाढ़ डीएसपी 2 अभिषेक सिंह ने अथमलगोला थाने में पत्रकारों को घटना की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि गिरफ्तार अपराधियों में नालंदा के परवलपुर का पीयूष कुमार उर्फ कमांडो के अलावा बख्तियारपुर के अलग-अलग इलाके का दीपक कुमार, राहुल प्रताप उर्फ मोनू, गौतम कुमार, कुंदन कुमार, सिंटू कुमार एवं प्रिंस कुमार, अंशु कुमार एवं विशाल कुमार शामिल हैं।
बाइक से पहुंचे थे सभी युवक
डीएसपी ने बताया कि सोमवार रात पुलिस को सूचना मिली कि, अथमलगोला थाना क्षेत्र के फुलेलपुर गांव के समीप फोरलेन पर बाइक सवार कई युवक किसी आपराधिक घटना को अंजाम देने के लिए जमा हैं। घटना की गंभीरता को देखते हुए इसकी सूचना वरीय अधिकारी को दी गई। इसके बाद ग्रामीण एसपी विक्रम सिहाग के निर्देश पर डीएसपी के साथ थानाध्यक्ष नवीन कुमार सिंह के नेतृत्व में एक टीम का गठित कर घेराबंदी की गई।
पुलिस मुखबिरी के शक में हत्या की थी साजिश
पुलिस ने फोरलेन पर सभी को घेर लिया। ये सभी युवक फोरलेन स्थित दुकानदार छोटू कुमार की हत्या करने की नीयत से इकट्ठा हुए थे। गिरफ्तार सभी युवक शराब धंधे से जुड़े हुए हैं। इनलोगों का शक था कि छोटू कुमार ही उनलोगों के शराब के धंधे की सूचना पुलिस को देता है, इसलिए इसको रास्ते से हटाने के लिए दीपावली की रात का समय इन लोगों ने चुना, लेकिन पुलिस की तत्परता ने उन सभी के मंसूबे पर पानी फेर दिया और युवक की जान बच गई।
