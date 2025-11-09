'लालू को बुढ़ापे में देखने पड़ रहे ऐसे दिन', शिवराज ने तेजस्वी-तेज प्रताप को लेकर कह दी ये बात

राज्य ब्यूरो, पटना। विधानसभा चुनाव के अंतिम दिन भाजपा के स्टार प्रचारकों ने एनडीए प्रत्याशियों की जीत सुनिश्चित करने के लिए ताबड़तोड़ जनसभाएं की। इस दौरान केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण व ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने रविवार को तीन विधानसभा सीटों पर एनडीए प्रत्याशियों के समर्थन में लोगों को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि तेजस्वी का तेज तो तेजप्रताप ने ही खत्म कर दिया। घर में ही कौरव पैदा हो गए हैं आपस में ही मारामारी चल रही है। जो बोया है लालू ने वही तो काटोगे। बुढ़ापे में ऐसे दिन देखने थे, एक बेटा दूसरे बेटे के विरुद्ध ताल ठोक रहा है।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

वहीं, शिवराज सिंह ने कहा कि महागठबंधन के आधे नेता जेल में और आधे बेल पर हैं। क्योंकि उन्होंने बिहार को लूटा है तो परिणाम तो भुगतना पड़ेगा। शिवराज की पहली जनसभा पूर्वी चंपारण जिले के कल्याणपुर विधानसभा क्षेत्र के कोटवा में भाजपा प्रत्याशी सचिंद्र प्रसाद सिंह के समर्थन में हुई। इसके उपरांत बासोपट्टी खेल मैदान में खजौली विधानसभा से भाजपा के उम्मीदवार अरुण शंकर प्रसाद के समर्थन में जनसभा की और अंत में तरैया मैदान में बेलहर से जदयू प्रत्याशी मनोज यादव के समर्थन में विशाल जनसभा को संबोधित किया।

इस दौरान शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि, पूरे बिहार में एनडीए के समर्थन की लहर चल रही है। पहले चरण के मतदान में ही महागठबंधन का सूपड़ा साफ हो गया है। जनता के दिल में मोदी और नीतीश बसे हैं।

मोदी भारत के लिए भगवान का वरदान हैं। मोदी और नीतीश की जोड़ी एक और एक दो नहीं, बल्कि एक और एक ग्यारह है। इस बार एनडीए को अब तक का सबसे विशाल बहुमत मिलेगा और फिर से बिहार में एनडीए की सरकार बनेगी।

बहनों की जिंदगी बदलने का अभियान जनसभा में महिलाओं का ध्यान आकृष्ट करते हुए शिवराज ने कहा कि, मेरी बहनों भाजपा-एनडीए सरकार आपकी जिंदगी बदलने का अभियान चला रही है। आप बताओ कभी लालू राज में आपके खाते में पैसा आया क्या..? कभी बहनों को एक पाई तक नहीं दी।