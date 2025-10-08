Language
    Bihar Politics: पूर्व IPS शिवदीप लांडे ने कर दिया फाइनल, दो सीटों से लड़ेंगे विधानसभा चुनाव

    By Rajat Kumar Edited By: Rajat Mourya
    Updated: Wed, 08 Oct 2025 08:49 PM (IST)

    आईपीएस की नौकरी छोड़कर राजनीति में कदम रखने वाले शिवदीप लांडे बिहार विधानसभा चुनाव में दो सीटों से किस्मत आजमाएंगे। उन्होंने फेसबुक लाइव के माध्यम से बताया कि वे मुंगेर के जमालपुर और अररिया विधानसभा क्षेत्र से निर्दलीय चुनाव लड़ेंगे। लांडे, जो 2006 बैच के आईपीएस अधिकारी थे, पहले मुंगेर में अपनी सेवा दे चुके हैं। उन्होंने 'हिंद सेना' नामक एक संगठन भी बनाया है, लेकिन निर्दलीय चुनाव लड़ेंगे।

    राज्य ब्यूरो, पटना। आईपीएस की नौकरी छोड़ राजनीति में आने वाले शिवदीप लांडे (Shivdeep Lande) दो सीटों से बिहार विधानसभा चुनाव लड़ेंगे। उन्होंने बुधवार को फेसबुक लाइव आकर इसकी जानकारी दी।

    शिवदीप लांडे ने बताया कि वह मुंगेर की जमालपुर और अररिया विधानसभा सीट से निर्दलीय चुनाव लड़ेंगे। शिवदीप लांडे की बतौर आईपीएस पहली पोस्टिंग मुंगेर में हुई थी, जबकि अररिया में वह बतौर एसपी अपनी सेवा दे चुके हैं।

    शिवदीप लांडे ने आईपीएस की नौकरी छोड़ने के बाद इसी साल अप्रैल में 'हिंद सेना' नाम से नया संगठन भी बनाया था मगर उसका निबंधन राजनीतिक दल के रूप में न होने के कारण वह निर्दलीय चुनाव लड़ रहे हैं।

    मालूम हो कि लांडे बिहार कैडर के 2006 बैच के आईपीएस रहे हैं। पिछले साल सितंबर में पूर्णिया आईजी रहते उन्होंने पुलिस सेवा से इस्तीफा दे दिया था।