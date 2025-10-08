Bihar Politics: पूर्व IPS शिवदीप लांडे ने कर दिया फाइनल, दो सीटों से लड़ेंगे विधानसभा चुनाव

राज्य ब्यूरो, पटना। आईपीएस की नौकरी छोड़ राजनीति में आने वाले शिवदीप लांडे (Shivdeep Lande) दो सीटों से बिहार विधानसभा चुनाव लड़ेंगे। उन्होंने बुधवार को फेसबुक लाइव आकर इसकी जानकारी दी।

शिवदीप लांडे ने बताया कि वह मुंगेर की जमालपुर और अररिया विधानसभा सीट से निर्दलीय चुनाव लड़ेंगे। शिवदीप लांडे की बतौर आईपीएस पहली पोस्टिंग मुंगेर में हुई थी, जबकि अररिया में वह बतौर एसपी अपनी सेवा दे चुके हैं।

शिवदीप लांडे ने आईपीएस की नौकरी छोड़ने के बाद इसी साल अप्रैल में 'हिंद सेना' नाम से नया संगठन भी बनाया था मगर उसका निबंधन राजनीतिक दल के रूप में न होने के कारण वह निर्दलीय चुनाव लड़ रहे हैं।