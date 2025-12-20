Language
    शशि थरूर ने बांग्लादेश में हो रही हिंसा पर जताई चिंता, बोले- भीड़तंत्र नहीं होना चाहिए

    By Rajat Kumar Edited By: Piyush Pandey
    Updated: Sat, 20 Dec 2025 08:43 PM (IST)

    कांग्रेस सांसद शशि थरूर ने बांग्लादेश में हिंसा (Bangladesh Violence) की निंदा करते हुए भीड़तंत्र को गलत बताया। उन्होंने शरीफ उस्मान हादी की मृत्यु के ...और पढ़ें

    राज्य ब्यूरो, पटना। कांग्रेस सांसद और विदेश मामलों की संसदीय स्थायी समिति के अध्यक्ष शशि थरूर ने शनिवार को पटना एयरपोर्ट पर मीडिया से बात करते हुए बांग्लादेश में भड़की हिंसा (Bangladesh Violence) की निंदा करते हुए कहा कि भीड़तंत्र नहीं होना चाहिए।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    बांग्लादेश में इंकलाब मंच के संयोजक शरीफ उस्मान हादी की मृत्यु के बाद हिंदू व्यक्ति की पीट-पीटकर हत्या मामले पर थरूर ने चिंता जताते हुए पड़ोसी देश में शांति और लोकतंत्र की वकालत की।

    उन्होंने कहा कि इस तरह का भीड़तंत्र नहीं होना चाहिए। संसदीय स्थायी समिति ने भी कहा है कि हम बांग्लादेश के साथ अच्छे संबंध चाहते हैं और वहां शांति बनी रहनी चाहिए।

    थरूर ने कहा कि फरवरी में वहां चुनाव भी होने वाले हैं और हम वहां लोकतंत्र की वापसी चाहते हैं, लेकिन वहां जिस तरह की स्थिति है वह बहुत चिंताजनक है। ऐसी स्थिति दोनों देशों के लिए अच्छी नहीं है, हम वहां शांति चाहते हैं।

    बांग्लादेश के हिंदू समुदाय पर हमला निंदनीय : तारकिशोर

    पूर्व उप मुख्यमंत्री तारकिशोर प्रसाद ने बांग्लादेश में हिंदू समुदाय के लोगों पर किए जा रहे हमले को कायराना हरकत बताया है। उन्होंने कहा कि किसी भी देश के नागरिकों की सुरक्षा, उस देश के सरकार का प्रथम दायित्व होता है।

    बांग्लादेश की अंतरिम सरकार वहां के हिंदू समुदाय की सुरक्षा सुनिश्चित करने में पूर्णतः विफल साबित हो रही है। यह चिंताजनक स्थिति है, निंदनीय है। प्रसाद ने बांग्लादेश के घटना की कड़ी निंदा करते हुए कहा कि पिछले 24 घंटे में बांग्लादेश के कई शहरों से जो तस्वीरें और खबरें आ रही हैं, वह किसी भी सभ्य समाज को शर्मसार करती हैं।

    ऐसी घटनाओं ने मानवता, कानून व्यवस्था एवं बांग्लादेश के अल्पसंख्यकों की सुरक्षा पर गंभीर सवाल खड़े किए हैं। यह सिर्फ राजनीतिक हिंसा नहीं बल्कि एक लक्षित सांप्रदायिक हमले हैं।

    बांग्लादेश की अंतरिम सरकार को हिंदुओं की सुरक्षा सुनिश्चित करते हुए शांति बहाल करने के लिए पुख्ता इंतजाम करने चाहिए, अन्यथा भारत ऐसी घटनाओं को बर्दाश्त नहीं करेगा।