ससुराल में गाने से रोका गया, फिर सास से ही सीखे लोकगीत; शारदा सिन्हा के 'छठ की आवाज' बनने का अनसुना किस्सा

ज्योति सिंह, पटना। छठ की शाम है। घरों में प्रसाद की तैयारी चल रही है। कहीं गेहूं धोकर सुखाया जा रहा है तो कहीं ठेकुआ बनाने की खुशबू फैल रही है। आंगन से लेकर घाट तक एक आवाज धीरे-धीरे पूरे माहौल में घुलने लगती है 'केलवा के पात पर उगेलन सुरुज मल झांके झुके'। यह आवाज शारदा सिन्हा की है।

उनके सुरों में छठ की आस्था है, गांव की मिट्टी है और उन अनगिनत महिलाओं की भावनाएं हैं, जो परिवार की सुख-समृद्धि के लिए छठी मइया से प्रार्थना करती हैं। शायद कम लोग जानते हैं कि लाखों लोगों के घरों में गूंजने वाली इस आवाज को अपनी पहचान बनाने के लिए कभी अपने ही घर में विरोध का सामना करना पड़ा था। जिस ससुराल में उनके गाने पर आपत्ति थी, उसी घर की सास बाद में उनके लिए लोकगीतों का खजाना बन गईं। सास से सुने गीतों को शारदा ने अपनी आवाज में ऐसा सजाया कि वे बिहार की सांस्कृतिक पहचान बन गए।

सास की मनाही के बीच पति ने थामा हाथ शारदा सिन्हा की बेटी वंदना सिन्हा ने मां के जीवन से जुड़े इस प्रसंग को साझा करते हुए बताया कि शादी के बाद ससुराल में उनके संगीत के प्रति लगाव को सहजता से स्वीकार नहीं किया गया। सास नहीं चाहती थीं कि बहू गाना गाए। ऐसे में शारदा के लिए अपनी संगीत साधना जारी रखना आसान नहीं था।

हालांकि, पति बृजकिशोर सिन्हा ने उनका साथ दिया। उन्होंने परिवार को समझाया और शारदा को अपनी प्रतिभा के साथ आगे बढ़ने का अवसर मिला। धीरे-धीरे सास का मन भी बदला। जिस संगीत को लेकर कभी घर में आपत्ति थी, वही आगे चलकर सास-बहू के बीच जुड़ाव का माध्यम बन गया।

सास के पास था गांव के गीतों का खजाना शारदा सिन्हा केवल गाने तक सीमित नहीं रहना चाहती थीं। उन्हें गांवों में महिलाओं के बीच पीढ़ियों से गाए जा रहे पारंपरिक गीतों को जानने और सहेजने की लगन थी। वह अपनी सास से पुराने गीत सुनाने का आग्रह करतीं। सास गीत गातीं और शारदा उनके बोल ध्यान से सुनकर लिख लेतीं। इस तरह घर के भीतर ही लोकगीतों को संकलित करने का सिलसिला शुरू हुआ।

वंदना सिन्हा के अनुसार, मां के लिए ये गीत बेहद खास थे। वह चाहती थीं कि समय के साथ कहीं खोते जा रहे पारंपरिक गीत अगली पीढ़ी तक पहुंचें। उनके लिए सास से मिले ये गीत किसी किताब या संग्रह से कम नहीं थे। एक पीढ़ी की स्मृतियों को दूसरी पीढ़ी तक पहुंचाने का यह प्रयास आगे चलकर उनकी गायकी की पहचान बना।

नानी से सीखी छठ की परंपरा और गीतों का भाव छठ से शारदा सिन्हा का रिश्ता भी बचपन की यादों में रचा-बसा था। परिवार में छठ की परंपरा को करीब से देखते हुए उन्होंने इस पर्व के गीतों और उनसे जुड़े भावों को समझा।

बेटी वंदना सिन्हा के मुताबिक, मां अपनी नानी के पास बैठकर छठ की परंपराओं के बारे में जानती थीं। घर में पूजा की तैयारियों के साथ अल्पना बनाने और ठेकुआ तैयार करने जैसे कामों में भी उनकी भागीदारी रहती थी।

छठ उनके लिए केवल एक धार्मिक अनुष्ठान नहीं था। वह इसमें परिवार की महिलाओं की आस्था, उनकी मनौतियों और रिश्तों की भावनाओं को महसूस करती थीं। यही वजह रही कि उनके गीतों में छठ की पूजा का वर्णन होने के साथ व्रती महिलाओं के मन की बात भी सुनाई देती है।

गीत के शब्दों से लेकर सुर तक देती थीं पूरा समय वंदना सिन्हा बताती हैं कि मां किसी भी गीत को लेकर बहुत सजग रहती थीं। उनके लिए केवल अच्छी आवाज में गाना पर्याप्त नहीं था। गीत के बोल, उसका अर्थ, उच्चारण और भाव सभी महत्वपूर्ण थे। वह पहले गीत के शब्दों को समझतीं, फिर उसकी धुन और प्रस्तुति पर काम करतीं। जरूरत पड़ने पर बोलों में सुधार भी करती थीं।

वंदना ने मां के साथ संगीत के कई अनुभव साझा किए हैं। उनके लिए मां एक ऐसी गुरु थीं, जो छोटी-सी गलती पर भी टोकती थीं और बेहतर करने के लिए प्रेरित करती थीं। घर में मां का एक रूप ऐसा भी था, जो बेटी को प्यार से संगीत की बारीकियां समझाता था।

शास्त्रीय संगीत की साधना से मिली अलग पहचान एक नवंबर 1952 को सुपौल जिले के हुलास गांव में जन्मीं शारदा सिन्हा का संगीत से जुड़ाव बचपन से था। पिता शुकदेव ठाकुर ने उनकी प्रतिभा को प्रोत्साहित किया। उन्होंने पंडित रामचंद्र झा, पंडित रघु झा, पंडित सीताराम हरि डांडकर और पन्ना देवी से संगीत की शिक्षा ली।

वर्ष 1971 में आकाशवाणी के टैलेंट आडिशन में उनका चयन हुआ। इसके बाद मैथिली, भोजपुरी, मगही और बज्जिका सहित कई भाषाओं में उन्होंने लोकगीतों को आवाज दी। उनकी गायकी में शास्त्रीय संगीत की समझ के साथ लोकजीवन की सहजता भी बनी रही। उन्होंने 1500 से अधिक गीत गाए। छठ के नौ एलबम में उनके 62 गीत शामिल रहे। छठ के गीतों को घर-घर तक पहुंचाया 'कांच ही बांस के बहंगिया', 'पहिले-पहिल हम कइनी छठी मइया बरत तोहार' और 'पटना के घाट पर हमहूं अरघिया देबई हे छठी मइया' जैसे गीतों ने शारदा सिन्हा को हर घर का हिस्सा बना दिया। उनके गीतों में बिहार के गांवों की बोली, महिलाओं की आस्था और परिवार के लिए मंगलकामना का भाव एक साथ मिलता है।

यही कारण है कि छठ के अवसर पर उनके गीत केवल घाटों पर ही नहीं, बल्कि घरों में भी सुनाई देते हैं। लोकसंगीत में उनके योगदान के लिए उन्हें 1991 में पद्मश्री और 2018 में पद्मभूषण से सम्मानित किया गया। वर्ष 2025 में उन्हें मरणोपरांत पद्म विभूषण प्रदान किया गया।

अंतिम गीत में भी छठी मइया से मांगी थी खुशहाली शारदा सिन्हा का छठ से रिश्ता जीवन के अंतिम समय तक बना रहा। चार नवंबर 2024 को उनका अंतिम छठ गीत 'दुखवा मिटाईं छठी मइया, रउए आसरा हमार' रिलीज हुआ। इसके अगले दिन पांच नवंबर को उनका निधन हो गया। उनके जाने के बाद भी हर छठ पर उनकी आवाज घरों और घाटों पर गूंजती है।