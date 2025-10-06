Bihar Politics: इधर चुनाव की तारीखों का एलान, उधर कांग्रेस को लगा बड़ा झटका! PK ने कर दिया 'खेला'

शंकर स्वरूप पासवान ने कांग्रेस छोड़कर जन सुराज पार्टी की सदस्यता ग्रहण की। प्रशांत किशोर ने उनका स्वागत किया। शंकर जो पहले मखदुमपुर से कांग्रेस प्रत्याशी थे प्रशांत किशोर की विचारधारा से प्रभावित होकर जसुपा में शामिल हुए हैं। उन्होंने पासवान चेतना मंच बनाया है और वे अनुसूचित जाति के हितों के लिए काम कर रहे हैं।

राज्य ब्यूरो, पटना। इधर 6 अक्टूर को बिहार चुनाव की तारीखों का एलान हुआ, उधर कांग्रेस को बिहार में बड़ा झटका लग गया। कांग्रेस छोड़ शंकर स्वरूप पासवान ने सोमवार को जन सुराज पार्टी (जसुपा) की सदस्यता ले ली। प्रशांत किशोर ने गले में पीला गमछा डाल उनका पार्टी में स्वागत किया।

