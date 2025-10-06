Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    Bihar Politics: इधर चुनाव की तारीखों का एलान, उधर कांग्रेस को लगा बड़ा झटका! PK ने कर दिया 'खेला'

    By Vikash Chandra Pandey Edited By: Rajat Mourya
    Updated: Mon, 06 Oct 2025 05:33 PM (IST)

    शंकर स्वरूप पासवान ने कांग्रेस छोड़कर जन सुराज पार्टी की सदस्यता ग्रहण की। प्रशांत किशोर ने उनका स्वागत किया। शंकर जो पहले मखदुमपुर से कांग्रेस प्रत्याशी थे प्रशांत किशोर की विचारधारा से प्रभावित होकर जसुपा में शामिल हुए हैं। उन्होंने पासवान चेतना मंच बनाया है और वे अनुसूचित जाति के हितों के लिए काम कर रहे हैं।

    prefferd source google
    Hero Image
    इधर चुनाव की तारीखों का एलान, उधर कांग्रेस को लगा बड़ा झटका! PK ने कर दिया 'खेला'

    राज्य ब्यूरो, पटना। इधर 6 अक्टूर को बिहार चुनाव की तारीखों का एलान हुआ, उधर कांग्रेस को बिहार में बड़ा झटका लग गया। कांग्रेस छोड़ शंकर स्वरूप पासवान ने सोमवार को जन सुराज पार्टी (जसुपा) की सदस्यता ले ली। प्रशांत किशोर ने गले में पीला गमछा डाल उनका पार्टी में स्वागत किया।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    शंकर गया जिला में मखदुमपुर विधानसभा क्षेत्र से कांग्रेस के प्रत्याशी रहे थे। उनके पिता राम स्वरूप पासवान गया से दो बार कांग्रेस के टिकट पर सांसद चुने गए थे।

    शंकर का कहना है कि प्रशांत किशोर से प्रभावित होकर वे जसुपा में आए हैं। गांव-जवार की यात्रा कर प्रशांत किशोर जिस तरह जन-समस्याओं से अवगत हो रहे और बिहार के विकास की जो सोच रखते हैं, वैसा दूसरे दलों में नही।

    शंकर कांग्रेस के प्रदेश सचिव भी रहे हैं। दिल्ली यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स यूनियन में भी काउंसलर रहने के अलावा बिहार यूथ कांग्रेस और एनएसयूआइ की बिहार ईकाई में भी सचिव पद पर रहे।

    वे ‘पासवान चेतना मंच’ नामक संगठन बनाए हैं और उनका दावा है कि उसके माध्यम से वे अनुसूचित जाति के हित में काम कर रहे।

    यह भी पढ़ें- 'मेरे प्रिय बिहारवासियों, 14 नवंबर 2025...'; बिहार चुनाव की तारीख पर तेजस्वी का पहला रिएक्शन