    दो दिवसीय बिहार यात्रा में शाह आज पहुंचेंगे बेतिया, पांच स्थानों पर टटोलेंंगे एनडीए की चुनावी नब्ज

    By Raman Shukla Edited By: Radha Krishna
    Updated: Thu, 25 Sep 2025 02:34 PM (IST)

    विधानसभा चुनाव की तैयारी में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह दो दिवसीय बिहार दौरे पर आ रहे हैं। वे चार शहरों में कार्यकर्ता सम्मेलन को संबोधित करेंगे और पार्टी पदाधिकारियों के साथ बैठकें करेंगे। उनकी यात्रा का उद्देश्य बिहार में भाजपा की चुनावी रणनीति को मजबूत करना है खासकर उन क्षेत्रों में जहाँ पार्टी कमजोर रही है।

    दो दिवसीय बिहार यात्रा में शाह आज पहुंचेंगे बेतिया

    रमण शुक्ला, पटना। विधानसभा चुनाव को लेकर निर्वाचन आयोग की सक्रियता बढ़ने के साथ ही राजनीतिक दलों ने चुनावी फील्डिंग सजाने में ताकत झोक दी है। कांग्रेस की दो दिवसीय सीडब्ल्यूसी (कांग्रेस वर्किंग कमेटी) की बैठक के उपरांत अब केंद्रीय गृह मंत्री एवं पूर्व भाजपा अध्यक्ष अमित शाह दो दिवसीय बिहार दौरे पर शुक्रवार को पटना पहुंच रहे हैं। शाह अपनी दो दिवसीय यात्रा में चार शहरों में कार्यकर्ता सम्मेलन को संबोधित करेंगे।

    इसके उपरांत जिला कोर ग्रुप, भाजपा के पदाधिकारियों, सांसद, विधायकों एवं विधान पार्षदों की बैठक लेंगे। पहली बैठक बेतिया के कुमार बाग में प्रस्तावित है। बेतिया की बैठक में लगभग 10 संगठनात्मक जिलों के कार्यकर्ताओं के सम्मिलित होने की संभावना हैं। इसके उपरांत पटना स्थित भाजपा प्रदेश मुख्यालय में इंटरनेट मीडिया से जुड़े कार्यकर्ताओं की बैठक प्रस्तावित है। अगले दिन शनिवार को अररिया एवं समस्तीपुर के सरायरंजन में अलग-अलग जिले पार्टी पदाधिकारियों की बैठक को संबोधित करेंगे।

    पटना में इंटरनेट मीडिया विंग करेंगे संबोधित

    शुक्रवार की शाम में शाह भाजपा प्रदेश मुख्यालय में इंटरनेट मीडिया विंग की बैठक को संबोधित करेंगे। इस बैठक में भाजपा के सभी 52 संगठनात्मक जिलों के इंटरनेट मीडिया विंग से जुड़े पार्टी पदाधिकारियों को बुलाया गया है।

    11 प्रदेशों के 90 जनप्रतिनिधियों की लेंगे बैठक

    शाह शुक्रवार की शाम होटल मौर्य में पांच प्रदेश से आए 45 सांसद एवं 45 विधायकों की बैठक लेंगे।दूसरे राज्यों से आए सांसद एवं विधायकों को पार्टी की ओर से विभिन्न जिलों व विधानसभा क्षेत्र का दायित्व दिया गया है। भाजपा केंद्रीय नेतृत्व की ओर से बिहार भेजे गए सांसद एवं विधायक पार्टी में संगठनात्मक दायित्व में रहे हैं। एनडीए के सत्ता विरोधी लहर को थामने के लिए प्रवासी जनप्रतिनिधियों को पार्टी उतारा है। इसमें राजस्थान, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, छत्तीसगढ़, दिल्ली, गुजरात, हरियाणा, झारंखड, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, ओड़िशा एवं जम्मू-कश्मीर के सांसद-विधायक सम्मिलित हैं।

    अररिया में जुटेंगे 10 जिले के पार्टी पदाधिकारी

    भाजपा की ओर से केंद्रीय गृह मंत्री के कार्यकर्ता सम्मेलन में 10 जिलों के 49 विधानसभा क्षेत्र के कार्यकर्ताओं को बुलाया गया है। अररिया जिला मुख्यालय से 30 किमी की दूरी पर फारबिसगंज हवाई अड्डा मैदान में सम्मेलन स्थल निर्धारित किया गया है। सीमांचल की बैठक में पंचायत से लेकर जिले स्तर तक पार्टी पदाधिकारियों को शाह संबोधित करेंगे।

    सरायरंजन में मिथिला एवं तिरहुत क्षेत्र की बैठक

    समस्तीपुर जिले के सरायरंजन में शाह 27 को मिथिला एवं तिरहुत क्षेत्र के कार्यकर्ताओं की बैठक लेंगे। यहां एक सम्मेलन एवं एक कोर ग्रुप की बैठक निर्धारित है।

    20 संगठनात्मक जिलों की बैठक ले चुके हैं शाह

    शाह ने 18 सितंबर को कैमूर जिले डेहरी आनसोन एवं बेगूसराय में हुई बैठकों में भाजपा के 20 सांगठनिक जिलों के नेताओं को संबोधित किया था। डेहरी की बैठक में शाह ने शाहाबाद एवं मगध क्षेत्र की 80 सीटें जीतने का लक्ष्य तय किया था, जहां 2020 विधानसभा एवं 2024 लोकसभा चुनाव में एनडीए का प्रदर्शन कमजोर रहा था।

    डेहरी की बैठक में रोहतास, कैमूर, आरा, बक्सर,गया पूर्वी ,गया पश्चिमी,नवादा ,जहानाबाद, अरवल एवं औरंगाबाद के कार्यकर्ता सम्मिलित हुए थे। वहीं, बेगूसराय की बैठक में पटना ग्रामीण, पटना महानगर, बाढ, नालंदा, शेखपुरा, मुंगेर, जमुई, लखीसराय, खगरिया एवं बेगूसराय जिले के कार्यकर्ता सम्मिलित हुए थे।