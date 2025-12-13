‘लालू की अवैध संपत्ति जब्त कर खोलेंगे स्कूल और अनाथालय’, भाजपा-जदयू में बनी सहमति

राज्य ब्यूरो, जागरण। भाजपा और जदयू में इस मुद्दे पर सहमति बन रही है कि राजद अध्यक्ष लालू प्रसाद और उनके स्वजनों के नाम पर अर्जित अवैध संपत्ति का सरकार अधिग्रहण कर उसका उपयोग जनहित में करे। शुक्रवार को भाजपा के वरिष्ठ नेता एवं उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने एक निजी चैनल से बातचीत में यह राय जाहिर की थी। शनिवार को जदयू के मुख्य प्रवक्ता एवं विधान परिषद सदस्य नीरज कुमार ने इस पर अपनी सहमति जताई।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

संपत्ति को जब्त करे केंद्रीय एजेंसियां नीरज ने कहा कि लालू यादव की अवैध तरीके से अर्जित संपत्ति को केंद्रीय एजेंसियां जब्त करे। मकानों में स्कूल खोले जाएं। इनका उपयोग अनाथालय और विभिन्न वर्ग के छात्रों के छात्रावास के रूप में भी किया जा सकता है। आज की तिथि में लालू प्रसाद इस राज्य के सबसे बड़े जमींदार हैं।