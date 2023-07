Seema Haider News: सीमा हैदर का बिहार कनेक्शन आया सामने, UP ATS की पूछताछ में उगले ये गहरे राज

Seema Haider अपने प्यार की खातिर पाकिस्तान से भारत में घुसपैठ करनेवाली सीमा हैदर को लेकर कई सवाल खड़े हो गए हैं। पिछले दो दिनों से उत्तर प्रदेश एटीएस सीमा से पूछताछ कर रही है। इस पूछताछ में कई सवालों के जवाब सीमा नहीं दे पाई है। ऐसे में उसके एजेंट होने का शक गहराता जा रहा है। इसी पूछताछ के दौरान उसका बिहार कनेक्शन भी सामने आया है।

Seema Haider News: सीमा हैदर पाकिस्तान से बिहार के रास्ते आई थी

पटना, जागरण डिजिटल डेस्क। Seema Haider: पाकिस्तान से भारत में एंट्री करनेवाली सीमा हैदर इनदिनों चर्चा में है। सीमा ने दावा किया कि वो सचिन मीणा के प्यार में सरहद पार कर भारत आई है। अब उसके सरहद पार करने की कहानी में बिहार कनेक्शन भी सामने आया है। पिछले दो दिन से यूपी एटीएस सीमा से पूछताछ में जुटी है। बताया जा रहा है कि जांच एजेंसी के सवालों के घेरे में सीमा हैदर फंसती जा रही है। एटीएस के कई सवालों के जवाब सीमा नहीं दे पाई है। ऐसे में उसके पाकिस्तानी जासूस होने का शक गहराता जा रहा है। इधर, उत्तर प्रदेश एटीएस की पूछताछ खुलासा हुआ कि सीमा हैदर पाकिस्तान से भारत नेपाल के रास्ते पहुंची थी। सीमा नेपाल से बिहार के सीतामढ़ी के रास्ते भारत पहुंची थी। एटीएस की पूछताछ में सीमा ने यह बात स्वीकार कर ली है। सीमा-सचिन की लवस्टोरी (Seema Haider Love Story) ने खूब सुर्खियां बटोरीं लेकिन अब सीमा के एजेंट होने की संभावना है। ऐसे में उनकी प्रेम कहानी की थ्योरी पर भी सवाल उठ रहे हैं। क्या है मामला सीमा ने मीडिया को बताया था कि पब्जी खेलने के दौरान रबूपुरा के रहने वाले सचिन से उसकी जान पहचान हुई और वो उसे दिल दे बैठी। इसके बाद वो अपने चार बच्चों को लेकर अपने प्यार पाने के लिए पाकिस्तान से भारत आ गई और सचिन के साथ रहने लगी। डेढ़ महीने तक सीमा अवैध तरीके से उत्तर प्रदेश के रबूपुरा में रही। छह जुलाई को यूपी पुलिस ने सीमा हैदर और सचिन को गिरफ्तार किया था। अब वह न्यायालय से जमानत मिलने के बाद रबूपुरा स्थित सचिन के घर पर रह रही है। इन सवालों का नहीं दिया जवाब बता दें कि सीमा हैदर ने एटीएस की पूछताछ में कई अहम सवालों के जवाब नहीं दिए हैं। जैसे उसने सेना के अधिकारी को फेसबुक पर फ्रेंड रिक्वेस्ट भी भेजी थी, लेकिन क्यों भेजी ये नहीं बताया। दूसरा सवाल, 8 मई को पासपोर्ट जारी हुआ तो 10 मई को ही उसने पाकिस्तान कैसे छोड़ दिया ? तीसरा सवाल-पाकिस्तान से नेपाल दस्तावेज लेकर आई और भारत में दाखिल हुई तो एक सिम नेपाल में क्यों फेंका। इसके अलावा, 70 हजार के मोबाइल को दो-तीन दिन में ही क्यों फेंक दिया। ऐसे कई सवाल जिसका सीमा हैदर जवाब नहीं दे पाई।

