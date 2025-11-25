उल्टे चोर कोतवाल को...; पटना में स्कूटी चोर को पकड़ना पुलिस अफसर के लिए पड़ा महंगा
Patna Crime: पटना में एक स्कूटी चोर को पकड़ना पुलिस अधिकारी को महंगा पड़ा। चोर ने अधिकारी को ही पीटना शुरू कर दिया। इस मामले में एफआइआर दर्ज कर पुलिस मामले की जांच कर रही है।
जागरण संवाददाता, पटना सिटी। सुल्तानगंज थाना में पदस्थापित प्रशिक्षु दारोगा बीएनआर के समीप सब्जी खरीद रहे थे। उसी दौरान एक चोर उनकी स्कूटी चोरी कर भागने लगा।
प्रशिक्षु दारोगा ने हिम्मत दिखा स्कूटी चोरी कर भाग रहे वाहन चोर को पकड़ा। गुस्साए चोर ने अपने साथियों को जमा कर लिया और दारोगा जी पर हमला कर दिया।
उन्हें इतना मारा कि दारोगा जी बेहोश हो गए। इसके बाद उनकी जेब से 11 सौ रुपये भी निकाल लिए। प्रशिक्षु दारोगा ने आधा दर्जन से अधिक हमलावरों के खिलाफ प्राथमिकी कराई है।
सब्जी खरीदने गए थे पुलिस अधिकारी
सुल्तानगंज थाना में पदस्थापित प्रशिक्षु दारोगा चंद्रकिशोर झा ने प्राथमिकी में बताया कि 22 नवंबर को सुबह लगभग 8:30 बजे थाना से अपनी स्कूटी से बीएनआर के समीप सब्जी खरीदने गए।
लगभग 8:45 बजे सब्जी खरीदने के दौरान एक युवक उनकी स्कूटी लेकर फरार होने लगा। यह देख उन्होंने खदेड़ कर चोर को पकड़ा।
पकड़ाए चोर की पहचान आलमगंज थाना के शेरशाह रोड सकरी गली निवासी संजीत कुमार उर्फ सोनू के रूप में हुई।चोर डरने की जगह दारोगा जी को ही धमकाने लगा।
उसने तुरंत अपने भाई मंजीत कुमार उर्फ मोनू समेत अन्य आधा दर्जन युवकों को बुला लिया। उसके बाद उनलोगों ने पुलिस अधिकारी पर हमला कर दिया।
अचानक हुए हमले से वे संभल नहीं पाए। उनका सिर फट गया वे लहूलुहान हो गए। उनकी हालत बेहोशी जैसी हो गई। वे उठ नहीं पा रहे थे।
मारपीट के बाद रुपये भी ले भागे
प्रशिक्षु दारोगा ने बताया कि हमलावरों ने जेब से ग्यारह सौ रुपये निकाल लिया और मारपीट करते हुए फरार हो गए। जब होश आया तो सुल्तानगंज थाना को घटना की जानकारी दी।
सूचना के बाद थाना के गश्ती दल मौके पर पहुंच कर घायल प्रशिक्षु दारोगा को इलाज के लिए अस्पताल ले गए। उनकी पसली और सिर में चोट है।
इलाज के बाद प्रशिक्षु दारोगा ने दोनों भाई संजीत उर्फ सोनू, मंजीत उर्फ मोनू तथा आधा दर्जन अज्ञात हमलावरों के खिलाफ प्राथमिकी कराई है। पुलिस आरोपितों की खोज में छापेमारी कर रही है।
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।