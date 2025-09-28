10वीं-12वीं की फॉर्म भरने के लिए छात्रों से अधिक वसूली, जिला प्रशासन को भेजी जाएगी रिपोर्ट
बाढ़ के सैदपुर सरकट्टी पंचायत के मध्य विद्यालय रहीमा में परीक्षा फॉर्म भरने के दौरान छात्रों से अधिक शुल्क लेने का मामला सामने आया है। जांच में पाया गया कि 10वीं और 12वीं के छात्रों से तय राशि से ज्यादा पैसे लिए जा रहे हैं। शिक्षा विभाग के अधिकारी ने बताया कि मिड-डे मील और छात्रों की उपस्थिति में भी अनियमितताएं मिली हैं जिसकी रिपोर्ट जिला प्रशासन को भेजी जाएगी।
संवाद सहयोगी, बाढ़। प्रखंड के सैदपुर सरकट्टी पंचायत स्थित मध्य विद्यालय रहीमा में परीक्षा फॉर्म भरने के दौरान छात्रों से निर्धारित शुल्क से अधिक राशि वसूलने का मामला प्रकाश में आया है। प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी सुजीत कुमार ने मामले की जांच के लिए विद्यालय का दौरा किया, जहां उन्हें कई अनियमितताएं मिलीं।
बिहार सरकार के दिशा-निर्देशों के अनुसार, 10वीं कक्षा के सामान्य और ओबीसी छात्रों से 1,110 रुपये तथा एससी/एसटी/ईबीसी छात्रों से 8,45 रुपये लिए जाने चाहिए। वहीं, 12वीं कक्षा के सभी छात्रों से 1,430 रुपये की वसूली की जाती है।
10 वीं के छात्रों से 40 रुपये और 12 वीं के छात्रों से 100 रुपये अधिक
छात्रों और उनके अभिभावकों का आरोप है कि 10 वीं के छात्रों से 40 रुपये और 12 वीं के छात्रों से 100 रुपये अधिक लिए जा रहे हैं।
शिक्षा पदाधिकारी सुजीत कुमार ने बताया कि छात्रों से बातचीत के दौरान यह स्पष्ट हुआ कि मानक से अधिक राशि वसूली जा रही है। इसके अलावा, मिड-डे मील और छात्रों की उपस्थिति में भी अनियमितताएं पाई गई हैं।
जिला प्रशासन को भेजी जाएगी रिपोर्ट
उन्होंने कहा कि इस मामले की रिपोर्ट जिला प्रशासन को भेजी जाएगी और दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।
12वीं कक्षा के छात्र सचिन कुमार ने बताया कि उनसे 1550 रुपये लिए गए हैं, जबकि कोई रसीद नहीं दी गई। इसी प्रकार, अन्य छात्रों और अभिभावकों ने भी अधिक शुल्क वसूली की शिकायत की है।
स्थानीय निवासी धर्मराज कुमार ने भी 10वीं के छात्रों से 1,150 रुपये की वसूली की बात कही, जिसके लिए कोई रसीद नहीं दी गई।
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।