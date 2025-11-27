Bihar New Township: ग्रेटर पटना की तर्ज पर विकसित होगा सोनपुर, सीतामढ़ी में बसेगा 'सीतापुरम'

राज्य ब्यूरो, पटना। राजधानी पटना पर शहरी आबादी के बढ़ते दबाव को देखते हुए इसे गंगा पार तक विस्तार देने की योजना है। इसके लिए सोनपुर को ग्रेटर पटना की तर्ज पर विकसित करते हुए सैटेलाइट टाउनशिप बसाई जाएगी।

इसी तरह सीतामढ़ी के पास सीतापुरम में नई टाउनशिप बनाने की योजना है। सीतापुरम को माता सीता से जुड़े पौराणिक शहर पुनौराधाम और यहां बन रहे ऐतिहासिक भव्य मंदिर को ध्यान में रखते हुए विकसित किया जाएगा।

इन दोनों के अलावा प्रमंडलीय मुख्यालय वाले शहरों पटना, सारण जिले के छपरा, गयाजी, मुजफ्फरपुर, दरभंगा, भागलपुर, मुंगेर, पूर्णिया और सहरसा में भी सैटेलाइट टाउनशिप विकसित की जाएगी। इसके तहत इन शहरों को फैलाव देते हुए नए तरीके से सुविधायुक्त टाउनशिप बसाई जाएगी।