Bihar New Township: ग्रेटर पटना की तर्ज पर विकसित होगा सोनपुर, सीतामढ़ी में बसेगा 'सीतापुरम'
पटना पर बढ़ते दबाव को देखते हुए सोनपुर को ग्रेटर पटना की तर्ज पर विकसित किया जाएगा और सीतामढ़ी के पास सीतापुरम बसाया जाएगा। इसके अतिरिक्त, नौ प्रमंडलीय मुख्यालयों में भी सैटेलाइट टाउनशिप बनेंगी। इन शहरों में आधुनिक सुविधाएं होंगी और औद्योगिक निवेश को बढ़ावा दिया जाएगा, जिससे रोजगार के अवसर बढ़ेंगे। कैबिनेट ने योजना को मंजूरी दे दी है।
राज्य ब्यूरो, पटना। राजधानी पटना पर शहरी आबादी के बढ़ते दबाव को देखते हुए इसे गंगा पार तक विस्तार देने की योजना है। इसके लिए सोनपुर को ग्रेटर पटना की तर्ज पर विकसित करते हुए सैटेलाइट टाउनशिप बसाई जाएगी।
इसी तरह सीतामढ़ी के पास सीतापुरम में नई टाउनशिप बनाने की योजना है। सीतापुरम को माता सीता से जुड़े पौराणिक शहर पुनौराधाम और यहां बन रहे ऐतिहासिक भव्य मंदिर को ध्यान में रखते हुए विकसित किया जाएगा।
इन दोनों के अलावा प्रमंडलीय मुख्यालय वाले शहरों पटना, सारण जिले के छपरा, गयाजी, मुजफ्फरपुर, दरभंगा, भागलपुर, मुंगेर, पूर्णिया और सहरसा में भी सैटेलाइट टाउनशिप विकसित की जाएगी। इसके तहत इन शहरों को फैलाव देते हुए नए तरीके से सुविधायुक्त टाउनशिप बसाई जाएगी।
लोगों के रहने के लिए सुविधायुक्त आवास, चौड़ी सड़कें, पार्क, खेल मैदान, सामुदायिक केंद्र जैसी अन्य सभी सुविधाएं विकसित की जाएंगी। यहां औद्योगिक निवेश की भी व्यवस्था होगी, जिसके कारण नई नौकरियां सृजित होंगी।
मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में नई सरकार की पहली कैबिनेट में मंजूरी के बाद इसे अमलीजामा पहनाने के लिए ठोस कार्ययोजना बनाने का निर्देश नगर विकास एवं आवास विभाग को दिया गया है। इस योजना को लागू करने में लैंड पूलिंग का भी इस्तेमाल किया जाएगा।
मिलेंगी यह सुविधाएं:
चौड़ी सड़कें, पार्क, मॉडर्न ट्रैफिक और सुरक्षा व्यवस्था, हरे-भरे पार्क, मनोरंजन जोन, सीवेज, कमर्शियल जोन, ग्रीनफील्ड आधारभूत संरचना, कचरा प्रबंधन आदि।
राज्य के 11 प्रमुख शहरों में नई सिटी विकसित करने की योजना है। नौ प्रमंडलीय मुख्यालयों के अलावा पटना के पास सोनपुर और सीतामढ़ी के पास सीतापुरम को विकसित किया जाएगा। सोनपुर को ग्रेटर पटना की तरह और सीतामढ़ी में सीतापुरम को पुनौराधाम को ध्यान में रखते हुए विकसित किया जाएगा। - नितिन नवीन, नगर, विकास एवं आवास मंत्री
