असम के चिमनी भट्ठे से सारण के 7 बंधुआ मजदूर मुक्त, मारपीट कर जबरन कराया जा रहा था काम

राज्य ब्यूरो, पटना। श्रम संसाधन विभाग की टीम ने असम के तीनसुकिया जिले में चिमनी भट्ठे पर बंधक बनाए गए सारण जिले के सात श्रमिकों को मुक्त कराया है। ये श्रमिक अमनौर और मकेर थाना क्षेत्र के हैं, जिनसे चिमनी मालिक कौशल सिंह द्वारा जबरन काम कराया जा रहा था।

विभाग के अनुसार, मुक्त कराए गए श्रमिकों में संजय कुमार, गजेन्द्र महतो, राजकुमार महतो, गणेशी महतो, सनोज महतो, मुकेश नट और सुरेश राम शामिल हैं। सभी श्रमिकों ने विभाग की टीम को बताया कि उन सबका मोबाइल जब्त कर लिया गया था।

जबरन कराया जा रहा था काम उनसे जबरन काम कराया जा रहा था और विरोध करने पर मारपीट भी की जा रही थी। विभाग को इस मामले की जानकारी श्रमिकों के स्वजन द्वारा मकेर प्रखंड की ग्राम पंचायत राज कैतुका नंदन की मुखिया के माध्यम से सारण जिला प्रशासन और श्रम संसाधन विभाग को दी गई थी।