    असम के चिमनी भट्ठे से सारण के 7 बंधुआ मजदूर मुक्त, मारपीट कर जबरन कराया जा रहा था काम

    By Dina Nath Sahani Edited By: Shashank Baranwal
    Updated: Thu, 11 Dec 2025 03:43 AM (IST)

    असम के चिमनी भट्ठे से सारण के 7 बंधुआ मजदूरों को मुक्त कराया गया है। इन मजदूरों को मारपीट कर जबरन काम कराया जा रहा था। यह मामला मानव तस्करी और श्रम शो ...और पढ़ें

    असम में चिमनी भट्ठे पर बंधक सारण के सात श्रमिक कराए गए मुक्त। सांकेतिक तस्वीर

    राज्य ब्यूरो, पटना। श्रम संसाधन विभाग की टीम ने असम के तीनसुकिया जिले में चिमनी भट्ठे पर बंधक बनाए गए सारण जिले के सात श्रमिकों को मुक्त कराया है। ये श्रमिक अमनौर और मकेर थाना क्षेत्र के हैं, जिनसे चिमनी मालिक कौशल सिंह द्वारा जबरन काम कराया जा रहा था।

    विभाग के अनुसार, मुक्त कराए गए श्रमिकों में संजय कुमार, गजेन्द्र महतो, राजकुमार महतो, गणेशी महतो, सनोज महतो, मुकेश नट और सुरेश राम शामिल हैं। सभी श्रमिकों ने विभाग की टीम को बताया कि उन सबका मोबाइल जब्त कर लिया गया था।

    जबरन कराया जा रहा था काम

    उनसे जबरन काम कराया जा रहा था और विरोध करने पर मारपीट भी की जा रही थी। विभाग को इस मामले की जानकारी श्रमिकों के स्वजन द्वारा मकेर प्रखंड की ग्राम पंचायत राज कैतुका नंदन की मुखिया के माध्यम से सारण जिला प्रशासन और श्रम संसाधन विभाग को दी गई थी।

    असम के संबंधित विभागोंं से किया गया संपर्क

    इसके बाद श्रम अधीक्षक, सारण द्वारा संयुक्त श्रमायुक्त, नई दिल्ली को कार्रवाई हेतु पत्र भेजा गया। मंत्री स्तर से निर्देश के बाद असम के संबंधित विभागों से संपर्क स्थापित किया गया और सभी श्रमिकों को सुरक्षित मुक्त कराया गया।