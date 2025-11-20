पिता की विरासत के वारिस: तीसरी बार मंत्री बने संतोष सुमन, हम की शक्ति का नया केंद्र

डिजिटल डेस्क, पटना। बिहार में एनडीए सरकार के गठन के साथ ही हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा (सेक्युलर) ने एक बार फिर अपना भरोसा एमएलसी और पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष संतोष कुमार सुमन पर जताया है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की नई कैबिनेट में सुमन को तीसरी बार मंत्री बनाया गया है। यह फैसला न केवल हम की राजनीतिक रणनीति को दर्शाता है, बल्कि इस बात को भी साबित करता है कि पार्टी के लिए संतोष सुमन नेतृत्व का स्थायी और विश्वसनीय चेहरा बन चुके हैं।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

दिलचस्प तथ्य यह है कि इस चुनाव में हम ने 5 नई सीटों पर जीत दर्ज की, इमामगंज, कुटुंबा, बाराचट्टी, अतरी और सिकंदरा। इनमें पार्टी के संस्थापक जीतन राम मांझी की बहू दीपा मांझी भी विधायक बनीं। इसके बावजूद पार्टी ने नवनिर्वाचित विधायकों के बजाय फिर से संतोष सुमन को ही कैबिनेट में भेजने का निर्णय लिया। राजनीतिक गलियारों में इसे मांझी परिवार की सुविचारित रणनीति माना जा रहा है, जिसके तहत पार्टी की नीति, पहचान और सरकारी भूमिका का केंद्र संतोष सुमन को ही बनाया जा रहा है। शिक्षित और विचारशील नेतृत्व का चेहरा संतोष सुमन न केवल राजनीतिक विरासत के उत्तराधिकारी हैं, बल्कि मजबूत शैक्षणिक पृष्ठभूमि रखने वाले नेता भी हैं। राजनीति विज्ञान में एमए, यूजीसी–नेट पास और मगध विश्वविद्यालय से पीएचडी के साथ वे एक शिक्षित और विचारशील नेता का उदाहरण हैं।